A seguito delle indagini condotte dopo il nostro intervento, è emerso che nel punto esatto in cui la ringhiera è stata scavalcata, inizia un sentiero che costeggia il fiume. Questo sentiero sembra essere utilizzato come scorciatoia per raggiungere alcuni edifici nelle vicinanze. Considerata l’assenza di ulteriori segnalazioni, l’allarme è stato ritenuto non più attivo e l’emergenza è stata ufficialmente chiusa.