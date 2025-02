Renzi attacca Salvini: si occupa di politica estera anziché dei treni in ritardo

Il senatore Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, ha criticato duramente il vice premier Matteo Salvini in una nota diffusa sui social. Dopo la settimana del Festival di Sanremo, secondo Renzi, Salvini ha ripreso la sua attività politica con un attacco nei suoi confronti.

“L’Italia non tocca palla in Europa, l’Europa non tocca palla nel mondo, i treni sono sempre in ritardo. Ma tranquilli: Salvini attacca me”, scrive Renzi, sottolineando come il leader leghista lo abbia accusato in merito a un attentato avvenuto in Germania nel 2025, in cui l’attentatore era stato in Italia nel 2016, quando Renzi era presidente del Consiglio.

“L’illogicità di questo ragionamento è evidente”, afferma Renzi, aggiungendo che Salvini preferisce occuparsi di politica estera piuttosto che affrontare problemi concreti come la puntualità dei treni o il caro bollette. Infine, Renzi accusa il vice premier di alimentare una politica populista, basata sugli attacchi agli avversari piuttosto che sulla risoluzione dei problemi del Paese.