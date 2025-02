Riduzione INPS: Come Funziona e Quali Sono le Opportunità di Risparmio

La riduzione INPS rappresenta una strategia fondamentale per aziende e lavoratori autonomi che vogliono ottimizzare i costi previdenziali senza compromettere la regolarità contributiva. Grazie a incentivi e agevolazioni previste dalla normativa italiana, è possibile ridurre il peso dei contributi obbligatori, supportando la sostenibilità finanziaria dell’impresa o del professionista.

In questo articolo analizzeremo le opportunità di riduzione INPS disponibili, i requisiti per accedere alle agevolazioni e le strategie migliori per beneficiare di un regime previdenziale più vantaggioso.

Agevolazioni per la Riduzione INPS

Esistono diverse misure che permettono di ridurre il carico contributivo INPS, sia per le aziende che per i liberi professionisti.

Esenzioni e Sgravi Contributivi per le Aziende

Le imprese possono accedere a una serie di sgravi contributivi previsti dal governo per favorire l’occupazione e incentivare determinate categorie di lavoratori.

Sgravi per nuove assunzioni : riduzioni INPS per chi assume giovani under 36 o disoccupati di lunga durata.

Contributi ridotti per apprendistato : le aziende pagano aliquote contributive agevolate per i contratti di apprendistato.

Sgravi per lavoratori svantaggiati : agevolazioni per l’assunzione di lavoratori over 50 o con disabilità.

Regimi Agevolati per i Lavoratori Autonomi

Anche i liberi professionisti e le partite IVA possono accedere a riduzioni contributive specifiche.

Forfettari e contribuzione ridotta : il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per chi lo sceglie.

Sospensioni e rateizzazioni : l’INPS offre la possibilità di rateizzare i contributi dovuti in caso di difficoltà economiche a tutte le altre tipologie di lavoratore autonomo.

La procedura, step by step per ottenere la Riduzione INPS per chi opera nel forfettario

I lavoratori autonomi, mediante il regime forfettario possono beneficiare di un’altra interessante agevolazione come avete capito: la cospicua riduzione di una gran parte dei contributi.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno, si può fare apposita domanda all’INPS: una volta inviata l’istanza nell’anno corrente in cui si è deciso di effettuare la richiesta, è possibile beneficiare della riduzione.

Non solo, altro particolare importante: non ci sono requisiti specifici per accedere a questo tipo di agevolazione

Ci sono però delle piccole differenze nel fare richiesta se sei ditta individuale oppure libero professionista, vediamole insieme

nel caso delle ditte individuali, per richiedere la riduzione devi:

accedere alla tua area personale sul siti web dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS

Seleziona in fondo alla pagina la tua matricola e clicca su procedi

Nel menù a sinistra clicca sulla voce “Adesione al Regime Agevolato”

Clicca infine sul tasto Salva

Una volta completata la procedura riceverai una e-mail di conferma.

Nel caso invece del libero professionista:

sei iscritto alla gestione separata INPS: non sono previste riduzioni

sei iscritto ad una cassa privata: ognuna ha le sue regole, ti consigliamo di consultare quelle della tua cassa sul sito web dedicato

Strategie per Ottimizzare il Costo dei Contributi INPS

Oltre alle agevolazioni previste dalla legge, esistono strategie per ridurre il peso dei contributi previdenziali in modo legale ed efficace.

Valutare il Regime Contributivo più Conveniente

Scegliere tra regime ordinario, forfettario o altre agevolazioni in base al reddito e alle esigenze aziendali può fare la differenza nel carico contributivo.

Ottimizzare la Struttura Aziendale

L’organizzazione del lavoro e la gestione delle assunzioni possono incidere significativamente sul costo dei contributi.

Uso di contratti incentivati : se possibile, prediligere contratti che danno accesso a sgravi.

Beneficiare di agevolazioni per nuove imprese : le startup possono accedere a esenzioni contributive nei primi anni di attività.

La riduzione INPS è un’opportunità concreta per aziende e professionisti che vogliono ottimizzare il carico contributivo senza compromettere la sostenibilità del proprio business. Conoscere le agevolazioni disponibili e adottare strategie mirate permette di risparmiare sui costi previdenziali in modo legale ed efficace.

Scegli un consulente che è in grado di portare la tua azienda ad un altro livello: dai un’occhiata ai servizi di Lex&Business e inizia a dare la giusta direzione alla tua attività d’impresa una volta per tutte.