Perugia. Tra sosta selvaggia e alta velocità sembra il Far West

Perugia sta vivendo una situazione sempre più critica per quanto riguarda la viabilità. Tra la sosta selvaggia e l’alta velocità, sembra di trovarsi in un contesto da Far West, dove le regole vengono sistematicamente ignorate e il rischio per pedoni e automobilisti è all’ordine del giorno. Una situazione che si verifica non solo in centro Città ma anche nei quartieri di Perugia, ciascuno con le sue evidenti criticità.

Sosta selvaggia: un fenomeno fuori controllo

Un segnale chiaro del problema arriva dal popolarissimo gruppo social “Perugia Sosta Selvaggia”, che ogni giorno raccoglie e denuncia episodi di parcheggi irregolari. I cittadini, esasperati, documentano con foto e video auto lasciate in doppia fila, sui marciapiedi, davanti agli scivoli per disabili e persino sulle strisce pedonali. Un fenomeno che crea disagi enormi alla circolazione e rende la vita difficile a chi si muove a piedi o con passeggini e carrozzine.

Va però sottolineato che, sebbene la maggior parte degli automobilisti rispetti le regole, una minoranza abbastanza nutrita continua a comportarsi in modo irresponsabile, creando disagi e pericoli per chi cerca di circolare in sicurezza. La situazione si fa sempre più preoccupante quando si considera l’impatto che questa minoranza ha sulla viabilità e sull’incolumità dei cittadini.

Se la sosta selvaggia è un problema evidente, lo è ancora di più l’alta velocità con cui alcuni automobilisti sfrecciano in strade che dovrebbero essere percorse con estrema prudenza. Via del Bulagaio, per esempio, è una strada con curve strette e tratti a visibilità ridotta, ma ciò non impedisce a molti conducenti di percorrerla a velocità ben oltre i limiti consentiti, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. Stessa situazione si verifica in Via Sperandio, dove nonostante incidenti anche gravi avvenuti di recente, il problema persiste.

Le iniziative del Comune: passi avanti o palliativi?

Il Comune di Perugia ha recentemente pubblicato un avviso per la costituzione della Consulta per la mobilità attiva e la sicurezza stradale, un organismo che dovrebbe contribuire a migliorare la situazione. Tuttavia, se da un lato l’iniziativa è lodevole, dall’altro la questione richiede interventi tempestivi e risolutivi. Servono controlli serrati, multe e l’uso sistematico del carro attrezzi per rimuovere i veicoli in sosta vietata. Per quanto riguarda l’alta velocità, l’installazione di autovelox, dissuasori e posti di blocco potrebbe rappresentare una soluzione efficace.

Una città a rischio tra buche e pedoni in strada

Il problema della sicurezza stradale a Perugia non è nuovo. In precedenti articoli, abbiamo segnalato la pericolosità delle buche che mettono a rischio automobilisti e motociclisti. Inoltre, sebbene si provi a realizzare interventi di manutenzione, come nel caso del parcheggio del CVA di Ponte Felcino, la città continua a presentare numerosi punti critici.

Un’altra problematica già evidenziata riguarda i pedoni che camminano sulla carreggiata nella zona di strada della Molinella, aumentando il rischio di incidenti.

Necessari interventi urgenti

Tornando al tema della sosta selvaggia e dell’alta velocità, emerge un quadro preoccupante. Se da un lato ci sono conducenti indisciplinati che non rispettano il codice della strada, dall’altro ci sono le autorità che, finora, non sembrano aver messo in campo azioni sufficientemente incisive. Certo, qualcosa si muove: le multe e l’uso del carro attrezzi stanno diventando più frequenti, ma non basta. Senza una vera stretta sui controlli e sanzioni più severe, la situazione non migliorerà.

Il ruolo di cittadini e autorità

A questa giungla urbana possono porre fine in primo luogo gli stessi automobilisti, che dovrebbero usare il buon senso e rispettare le regole. Ma serve anche una mano pesante da parte delle autorità, con controlli a tappeto e sanzioni esemplari. Se con le buone non si ascolta, servono le cattive.

Perugia non può continuare a essere il Far West della circolazione stradale. Solo un’azione congiunta tra cittadini e istituzioni può riportare ordine e sicurezza nelle strade della città. A scanso di equivoci non si tratta di una reprimenda nei confronti di qualcuno nello specifico o il voler chiamare in causa i colori politici delle Amministrazioni comunali. Piuttosto di un appello al senso civico e la documentazione di una situazione non sostenibile. Basta poco ad iniziare dal proprio apporto personale per iniziare a cambiare le cose.

Nota: L’immagine in copertina stilizza Perugia e il tema dell’alta velocità immagine. È stata creata con Intelligenza Artificiale e non corrisponde ad alcun luogo specifico