Perugia. Allarme sicurezza sulla Strada della Molinella per la presenza di pedoni in carreggiata

Cresce la preoccupazione tra cittadini e automobilisti di Perugia per la situazione sempre più pericolosa che si verifica quotidianamente lungo la Strada della Molinella. Questa arteria ad alto transito veicolare è frequentemente percorsa da persone, presumibilmente stranieri, che camminano sul ciglio della strada, sia di giorno che di notte, spesso senza alcun dispositivo di segnalazione luminosa o catarifrangente. La loro presenza rappresenta un pericolo sia per se stessi sia per gli automobilisti che, nel tentativo di evitarli, rischiano di finire fuori strada o di provocare incidenti con i veicoli provenienti dalla direzione opposta.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi tempi il numero di questi pedoni sembra essere aumentato considerevolmente, sollevando numerosi interrogativi e preoccupazioni. La maggior parte di queste persone si muove a piedi per recarsi presumibilmente al lavoro, ma lo fa senza rispettare le basilari norme di sicurezza stradale. La situazione diventa ancora più pericolosa nelle ore notturne, quando la scarsa illuminazione della Strada della Molinella rende difficile avvistarli in tempo utile. Pochissimi di loro indossano giubbotti catarifrangenti o portano con sé una luce di segnalazione, aumentando così il rischio di incidenti.

In alcuni casi, queste persone utilizzano biciclette di fortuna, senza fari o segnalatori luminosi, rendendosi ancora meno visibili agli automobilisti. Questo comportamento non solo mette in pericolo la loro stessa incolumità, ma rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza stradale generale.

La necessità di un intervento delle autorità

I residenti e gli automobilisti che percorrono quotidianamente la strada chiedono a gran voce un intervento della nuova amministrazione comunale, insediatasi da poco, affinché vengano adottate misure efficaci per tutelare sia i pedoni che gli automobilisti. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere la realizzazione di percorsi pedonali sicuri lungo la Strada della Molinella, in modo da evitare che i pedoni si trovino costretti a camminare direttamente sulla carreggiata.

Un’altra azione necessaria sarebbe un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine, per verificare i motivi di questi spostamenti a piedi e l’eventuale mancanza di mezzi di trasporto più sicuri. Inoltre, è fondamentale far rispettare le norme del Codice della Strada, che regolano il comportamento dei pedoni nelle strade ad alta percorrenza.

Cosa prevede il Codice della Strada

Il Codice della Strada italiano prevede norme precise per i pedoni, il cui mancato rispetto può portare a sanzioni amministrative:

Obbligo di utilizzo dei marciapiedi o banchine : L’articolo 190 del Codice della Strada stabilisce che i pedoni devono camminare su marciapiedi, banchine, viali o comunque sul lato della carreggiata. Se questi non sono presenti, devono camminare il più possibile sul margine sinistro della strada, in modo da poter vedere i veicoli in arrivo.

: L’articolo 190 del Codice della Strada stabilisce che i pedoni devono camminare su marciapiedi, banchine, viali o comunque sul lato della carreggiata. Se questi non sono presenti, devono camminare il più possibile sul margine sinistro della strada, in modo da poter vedere i veicoli in arrivo. Uso di dispositivi di segnalazione : Durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità, fuori dai centri abitati, i pedoni devono indossare giubbotti riflettenti o utilizzare dispositivi luminosi per segnalare la loro presenza agli automobilisti.

: Durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità, fuori dai centri abitati, i pedoni devono indossare giubbotti riflettenti o utilizzare dispositivi luminosi per segnalare la loro presenza agli automobilisti. Attraversamenti pericolosi : Camminare al centro della carreggiata senza un valido motivo è considerato un comportamento pericoloso che può costituire intralcio alla circolazione e mettere in pericolo la sicurezza stradale.

: Camminare al centro della carreggiata senza un valido motivo è considerato un comportamento pericoloso che può costituire intralcio alla circolazione e mettere in pericolo la sicurezza stradale. Le multe per i pedoni che non rispettano queste norme variano da 26 a 102 euro. Tuttavia, se il loro comportamento provoca un incidente, le conseguenze possono essere ben più gravi, con possibili aggravamenti di responsabilità.

La Strada della Molinella a Perugia sta diventando un tratto viario sempre più pericoloso per automobilisti e pedoni. L’assenza di percorsi adeguati e il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte di chi cammina lungo la carreggiata rappresentano un problema che non può più essere ignorato.

Per questo motivo, è urgente che la nuova amministrazione comunale prenda provvedimenti concreti, magari realizzando percorsi pedonali adeguati e avviando una campagna di sensibilizzazione per chi percorre la strada a piedi. Parallelamente, le forze dell’ordine dovrebbero intensificare i controlli per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada, prevenendo così il rischio di incidenti gravi. Solo attraverso un’azione congiunta si potrà rendere la Strada della Molinella più sicura per tutti.