Atalanta, missione ottavi: a Bruges per sognare in grande!

Il sorteggio di Nyon ha stabilito il percorso dell’Atalanta nei playoff di Champions League: i nerazzurri affronteranno il Bruges, una squadra già nota alle italiane in questa edizione. La squadra di Gian Piero Gasperini giocherà l’andata in Belgio, per poi cercare di chiudere il discorso qualificazione al Gewiss Stadium. La Juventus se la vedrà con il PSV Eindhoven, mentre il Milan sfiderà il Feyenoord. Tra gli altri big match, spicca Manchester City-Real Madrid.

I playoff di Champions: gli accoppiamenti Le sedici squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto nella fase a gironi si contenderanno l’accesso agli ottavi di finale. Ecco le sfide:

Brest – PSG

Bruges – Atalanta

Manchester City – Real Madrid

Juventus – PSV Eindhoven

Monaco – Benfica

Sporting CP – Borussia Dortmund

Celtic – Bayern Monaco

Feyenoord – Milan

Il Bruges: l’avversario dell’Atalanta La squadra belga ha già incrociato le formazioni italiane in questa Champions League, mostrando grande organizzazione difensiva. Dopo aver strappato un pareggio alla Juventus e messo in difficoltà il Milan, il Bruges rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per l’Atalanta. L’elemento più interessante di questa sfida è il ritorno di Charles De Ketelaere nello stadio che lo ha lanciato nel grande calcio.

Le altre italiane in corsa La Juventus sfiderà il PSV Eindhoven, squadra dal gioco offensivo e intenso, già battuta dai bianconeri nella fase a gironi. Il Milan, invece, troverà sulla sua strada il Feyenoord, formazione incostante ma capace di exploit importanti.

Calendario playoff Champions League Le gare di andata si giocheranno l’11 e il 12 febbraio 2025, mentre il ritorno è previsto per il 18 e il 19 febbraio 2025. Le squadre meglio classificate disputeranno il ritorno in casa.

L’Atalanta è pronta a lottare per un posto tra le migliori sedici d’Europa. Gasperini e i suoi ragazzi sapranno superare l’ostacolo Bruges? Il campo darà la risposta!