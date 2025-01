Elisa Marchesini, 15 anni, muore travolta da un autobus a Cremona: una tragedia che sconvolge la comunità

Un’intera città piange la morte di Elisa Marchesini, una ragazza di soli 15 anni, vittima di un incidente stradale straziante avvenuto venerdì mattina a Cremona. Elisa Marchesini stava attraversando via Dante per recarsi a scuola, quando, alle 7:50, è stata investita da un autobus carico di studenti. Secondo le prime ricostruzioni, Elisa Marchesini avrebbe attraversato sulle strisce pedonali ma con il semaforo rosso. Troppo presto per stabilire l’esatta dinamica. Rimane la tragedia. Elisa Marchesini è stata travolta e morta sul colpo.

La comunità, sconvolta dal dolore, si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Elisa Marchesini, ricordando il suo spirito solare e la sua voglia di vivere. La studentessa Elisa Marchesini, iscritta al Liceo economico Sociale Anguissola, era conosciuta e amata da tutti per il suo carattere allegro e aperto. “Una ragazza sempre disponibile, che sapeva portare un sorriso a chiunque”, la descrivono compagni e insegnanti, uniti nel cordoglio. L’autista del mezzo, un 55enne, è stato portato in ospedale in stato di shock, mentre le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.