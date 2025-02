Castiglione: il comitato del ‘No’ si è rotto! Ma chi lo ha rotto?

Si accende il dibattito politico a Rende. Claudio Castiglione interviene sulla frattura all’interno del comitato del “No”, ponendo interrogativi sulle dinamiche che hanno portato alla sua disgregazione. “Pierpaolo Iantorno non è gradito a chi ha fatto opposizione all’ex sindaco Marcello Manna. Per logica, potrebbe essere una scelta comprensibile, ma ciò che lascia perplessi è che chi ha deciso non ha avanzato alcuna proposta alternativa”, afferma Castiglione. Inoltre, sottolinea come gli artefici di questa spaccatura intendano ora scegliere personalmente il candidato a sindaco. Una frattura, secondo lui, inevitabile: “Chi vive da protagonista non potrà mai essere spettatore”.