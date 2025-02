NCC di CNA Firenze solidali con la tassista aggredita: urgente un tavolo sulla sicurezza

Gli NCC di CNA Firenze esprimono piena solidarietà alla tassista vittima della recente aggressione, un episodio che evidenzia ancora una volta l’urgenza di affrontare le criticità legate alla sicurezza nel trasporto pubblico non di linea.

“Prima di tutto, vogliamo manifestare la nostra vicinanza alla collega coinvolta. La violenza, in qualsiasi forma e soprattutto contro le donne, è inaccettabile e va condannata con fermezza” dichiara Marco Carraresi, presidente degli NCC di CNA, presente oggi alla manifestazione di protesta dei tassisti insieme alla coordinatrice CNA del settore, Cinzia Francini.

CNA ribadisce la necessità di riaprire il Tavolo sulla Mobilità e sull’abusivismo, già attivo in passato con la partecipazione delle sigle del trasporto pubblico locale, del Comune e della Prefettura. “La tensione attuale, acuita dalle dinamiche imposte dalle multinazionali delle piattaforme digitali di intermediazione, era prevedibile e da tempo abbiamo segnalato i rischi” sottolinea Carraresi.

Per l’associazione è indispensabile un confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni concrete che garantiscano sicurezza e legalità nel settore. “Non è una questione di contrapposizione tra categorie, ma di collaborazione per risolvere le criticità, a partire dalla lotta contro chi opera senza autorizzazione e fuori dalle regole. L’abusivismo danneggia tassisti e NCC, creando anche un problema di ordine pubblico che le istituzioni non possono più ignorare” aggiunge Carraresi.

CNA Firenze torna quindi a chiedere all’amministrazione comunale la riapertura del tavolo di confronto, essenziale per ristabilire serenità e legalità nel settore, tutelando il servizio offerto ai cittadini e ai turisti.