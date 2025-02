Radio Valentina festeggia il 14 febbraio 41 anni di musica, informazione e passione per la Calabria

Era il 14 febbraio 1984 quando Radio Valentina iniziava le sue trasmissioni, un giorno simbolico scelto per inaugurare un’emittente destinata a entrare nel cuore degli ascoltatori calabresi. Da allora, sono trascorsi 41 anni e la radio continua a essere un punto di riferimento per la musica, l’informazione e l’intrattenimento nella regione.

Un viaggio lungo oltre quattro decenni

Radio Valentina, oggi conosciuta anche come RVS, è nata con l’obiettivo di offrire un’alternativa radiofonica di qualità, capace di coniugare musica e approfondimenti culturali. Lo slogan iniziale, “Direttamente al cuore”, esprimeva perfettamente la missione dell’emittente: creare un legame autentico con il pubblico.

Nel corso degli anni, la radio ha vissuto numerosi cambiamenti tecnologici. Il passaggio dall’analogico al digitale, l’adozione del sistema RDS (Radio Data System) e il miglioramento delle frequenze hanno permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Oggi, Radio Valentina trasmette in FM su 96.100 MHz e 100.6 MHz nelle province di Catanzaro e Crotone, oltre a offrire lo streaming online per ascoltatori di tutto il mondo.

Programmazione variegata e di qualità

La forza di Radio Valentina risiede nella sua programmazione, capace di soddisfare gusti e interessi diversi. Dai grandi classici della musica italiana e internazionale alle ultime hit, l’emittente ha sempre dato spazio a brani di qualità, alternandoli con rubriche di attualità, cultura e intrattenimento.

Tra i programmi di punta spicca “One Hour” con Manuel Giancale, una trasmissione che combina selezioni musicali con notizie sugli artisti, curiosità dal mondo della tecnologia e approfondimenti scientifici. Oltre alla musica, la radio offre spazi dedicati alla cultura locale, promuovendo eventi e iniziative sul territorio.

Innovazione e interazione con il pubblico

Radio Valentina non ha mai smesso di evolversi, integrando nuove tecnologie per restare al passo con i tempi. La presenza sui social media ha rafforzato il rapporto con gli ascoltatori, offrendo loro la possibilità di interagire in tempo reale, fare richieste musicali e partecipare a contest ed eventi esclusivi.

L’emittente ha sempre avuto un forte legame con la comunità locale, supportando manifestazioni culturali, sportive e benefiche. Un esempio significativo è stato il tributo a Eugenio Cosentino, affettuosamente chiamato “Gegè”, un amico della radio scomparso prematuramente. La trasmissione speciale organizzata in suo onore ha rappresentato un momento toccante, capace di unire il pubblico in un ricordo condiviso.

Il contributo di Frank Teti alla storia di Radio Valentina

Frank Teti è il fondatore e direttore di Radio Valentina, emittente radiofonica con sede a Soverato, Calabria. La sua passione per la radiofonia nasce nel 1962, quando, ancora bambino, rimane affascinato da un apparecchio radiofonico degli anni ’20 che suo padre stava restaurando. Negli anni ’70, Teti costruisce da solo un trasmettitore ed entra nel mondo dei radioamatori. Il 14 febbraio 1984, insieme ad altri appassionati, fonda Radio Valentina, che inizia ufficialmente le trasmissioni nel giorno di San Valentino.

Nel 2003, durante il Festival di Sanremo, Teti entra in contatto con Mauro Birocchi, direttore di Radio Sanremo, che nel 2004 lo coinvolge nel Montecarlo Rock, evento con direttore artistico Awanagana. In quell’occasione, Radio Valentina trasmette in diretta da Montecarlo per il circuito FM ITALIA ed è parte della giuria dell’evento. Attualmente, Frank Teti conduce il programma “Ingresso Libero” su Radio Valentina, un viaggio tra turismo, arte, formazione e musica. In una recente puntata, ha trattato temi come la BIT – Borsa Internazionale del Turismo e il Carnevale di Venezia. La dedizione di Teti per la radiofonia ha contribuito a fare di Radio Valentina una realtà consolidata nel panorama radiofonico calabrese, offrendo una programmazione variegata che spazia dalla musica all’informazione, dall’intrattenimento ai programmi di approfondimento su politica, società e costume.

Oltre 40 anni di storia, guardando al futuro

Dopo più di quattro decenni di attività, Radio Valentina continua a essere una realtà solida e apprezzata nel panorama radiofonico calabrese. La sua capacità di rinnovarsi, pur mantenendo salde le radici nella tradizione, la rende un punto di riferimento per gli ascoltatori di tutte le età.

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, l’emittente punta a espandere la sua offerta digitale, migliorare la qualità delle trasmissioni e consolidare il legame con il pubblico. La passione che ha accompagnato Radio Valentina sin dal primo giorno rimane intatta, alimentata dall’affetto e dalla fedeltà degli ascoltatori che, giorno dopo giorno, continuano a sintonizzarsi sulle sue frequenze.