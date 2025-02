Dentista e odontoiatra differenza: Facciamo chiarezza

Quando si parla di salute orale, spesso si usano i termini “dentista” e “odontoiatra” come se fossero sinonimi. Tuttavia, molte persone si chiedono se esista una differenza tra queste due figure professionali. È importante comprendere il significato esatto di entrambi i termini per sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Approfondiamo quindi il concetto di Dentista e odontoiatra differenza, cercando di chiarire eventuali dubbi.

Chi è l’odontoiatra?

L’odontoiatra è un professionista laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dopo aver completato un percorso universitario di cinque o sei anni, l’odontoiatra acquisisce le competenze necessarie per diagnosticare, prevenire e trattare le patologie della bocca, dei denti e delle gengive. Questo significa che può occuparsi di problemi come carie, malocclusioni, malattie gengivali e interventi più complessi come impianti dentali e protesi.

L’odontoiatra, quindi, è colui che ha ottenuto una laurea specifica in odontoiatria e ha il titolo per esercitare la professione dopo essersi iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

Chi è il dentista?

Per comprendere meglio il concetto di Dentista e odontoiatra differenza, bisogna considerare che il termine “dentista” è semplicemente il modo comune di riferirsi a un odontoiatra. In pratica, non esiste alcuna differenza sostanziale tra un dentista e un odontoiatra: entrambi si occupano della salute orale e sono abilitati a svolgere gli stessi trattamenti.

Il termine “dentista” è più colloquiale e diffuso nel linguaggio comune, mentre “odontoiatra” è il termine più tecnico e usato in ambito accademico e professionale.

L’evoluzione storica della terminologia

Se analizziamo la storia della professione, scopriamo che fino agli anni ’80 in Italia esisteva la facoltà di Medicina e Chirurgia con la specializzazione in Odontoiatria. Quindi, per diventare dentisti, era necessario prima laurearsi in medicina e poi specializzarsi in odontoiatria. A partire dal 1985, con l’istituzione della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si è creata una figura professionale indipendente, ovvero l’odontoiatra, senza più l’obbligo di laurearsi prima in medicina.

Questa distinzione ha portato alla confusione tra i due termini, ma oggi possiamo dire con certezza che chiunque sia laureato in Odontoiatria e regolarmente iscritto all’Albo può essere definito sia odontoiatra sia dentista.

Quando rivolgersi a un odontoiatra?

Chi ha bisogno di cure dentali, sia per problemi di salute sia per esigenze estetiche, può tranquillamente rivolgersi a un odontoiatra (o dentista). I principali trattamenti che questo professionista offre includono:

Controlli periodici e prevenzione delle carie

Igiene dentale e sbiancamento

Trattamenti per gengiviti e parodontiti

Cure ortodontiche per l’allineamento dei denti

Protesi dentarie e impianti

Estrazione dei denti del giudizio

Conclusione

Dopo aver esaminato il concetto di Dentista e odontoiatra differenza, possiamo affermare che non esiste una reale distinzione tra le due figure. L’odontoiatra è il professionista che ha conseguito la laurea in Odontoiatria ed è abilitato a esercitare la professione. Il termine “dentista” è semplicemente un sinonimo più popolare e diffuso nel linguaggio comune.

L’importante è scegliere sempre un professionista qualificato e iscritto all’Albo, per garantire la salute dei propri denti e ricevere cure adeguate alle proprie necessità.