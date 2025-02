Giornata nazionale contro il bullismo: Ninò, di Michele Li Volsi

Il regista Michele Li Volsi noto ed apprezzato da un pubblico che ha raggiunto nel corso degli anni una dimensione quantitativa e qualitativa eccezionale, memore dei precedenti successi pluripremiati quali “Il professore la ballerina”, “Clochard”, attende con ansia di vedere il suo nuovo cortometraggio, di cui lo stesso regista ha scritto il soggetto, affidando la sceneggiatura a Claudia Gallo e Letizia Ruffo, prodotto dall’avv. Elisabetta Baviera e dall’Associazione no profit “CIAK Italiy Cinematografica”, con il patrocinio del Comune di Marsala.

Il regista Li Volsi, apprezzatissimo professionista per la sua capacità di trasporre con enorme sensibilità e realismo in produzioni cinematografiche tematiche sociali attuali, con il suo nuovo cortometraggio tratta l’attualissima tematica del “Bullismo”.

Li Volsi traendo spunto da una vicenda personale, essendo stato lui stesso da ragazzo vittima di bullismo, ha voluto, attraverso il linguaggio cinematografico, offrire momenti di riflessione su una problematica sociale che tocca la quotidianità di molte persone e, in particolare, dei minori. Il bullismo, infatti, ha la sua principale manifestazione tra questi ultimi, a scuola, dove si verifica spesso che un ragazzo o una ragazza o un gruppo di ragazzi prendano di mira, insistentemente e continuamente, un “debole”. Protagonisti indiscussi, pertanto, del cortometraggio sono proprio i ragazzi, che sono accorsi in centinaia ai casting organizzati negli scorsi mesi.

Al cortometraggio “Ninò” hanno preso parte quasi 100 bambini e ragazzi provenienti da diverse province siciliane. Attore protagonista tra tutti loro è Alessandro Renda, che a soli 12 anni ha esordito già al cinema nel film “Iddu” interpretando Matteo Messina Denaro da bambino. Un valore aggiunto, per la sua sensibilità ed il suo talento, viene senz’altro trasfuso al cortometraggio dalla partecipazione di Totò Cascio, il bambino protagonista del film “Nuovo cinema paradiso”; Cascio è il protagonista adulto di Ninò. Insieme a Cascio, Orio Scaduto e Katia Gargano attori siciliani di spicco nel panorama cinematografico siciliano e nazionale. L’obiettivo ambizioso del regista Li Volsi e della produttrice Avv. Baviera, orgogliosa della sua partecipazione ad una così nobile causa, è senz’altro quello di dare voce ad una piaga sociale attraverso proprio il messaggio “NO AL BULLISMO” proveniente dai ragazzi che saranno la società del futuro , nonchè per stimolare ancor di più a non tacere ed a sollecitare le istituzioni ad incrementare sempre più il loro contributo e la loro presenza nelle scuole e tra le famiglie per combattere e debellare tale piaga sociale.

Gran parte delle riprese sono state svolte nell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala ed, inoltre, essendo state altre riprese di Ninò effettuate in suggestive location del trapanese, questo cortometraggio, valorizza, altresì, il territorio offrendo al pubblico la possibilità di conoscere posti incantevoli della Sicilia Occidente. Candidato nei più importanti Festival di tutto il mondo. Ad oggi: in concorso, finalista David di Donatello 2025, Colonnella Film Festival 2024, Premiato Miglior Cortometraggio Scolastico; Eastern Europe Film Festival Winner Viterbo Short – premiato Festival del Cortometraggio Sezione school short section Gully international Film Festival India -premiato Miglior Cortometraggio; Miglior regista; Miglior Storia sul sociale Sicilian Film Award Madonie Film Festival Miglior Cortometraggio film studentesco CIP Cinema Indie People