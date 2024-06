Angri. Il corpo di Mario Carotenuto è stato trovato alle 3: il trentenne è morto dissanguato

Angri è sotto choc. Mario Carotenuto è stato trovato senza vita all’angolo tra via Procida e via Risi, in una pozza di sangue. Sul corpo i segni di diverse coltellate, molte delle quali al petto. Il corpo di Mario Carotenuto, 35 anni, è stato trovato senza vita intorno alle 3 di questa notte. E’ rimasto lì per diverso tempo, morto dissanguato. Nessuno l’ha soccorso o ha avvertito le forze dell’ordine. Dopo l’aggressione è riuscito a percorrere, sanguinante, una trentina di metri. Poi è svenuto, alla fine il cuore ha cessato di battere.

I Carabinieri e i sanitari del 118 sono giunti sul posto quando l’uomo era già senza vita. Mario Carotenuto sarebbe stato accerchiato da almeno due persone. Qualcuno sostiene di aver udito anche degli spari, ma al momento non sono stati rinvenuti bossoli. Solo l’autopsia potrà chiarire se è stato anche raggiunto da un proiettile. L’ipotesi più accreditata è che l’aggressione sia scaturita a seguito di una lite, o di un semplice diverbio, in un locale della movida di Angri.

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta che sembra vicina alla svolta. Infatti il pm sta interrogando alcune persone. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove sarà eseguita l’autopsia.