Contro il calcio azzurro non c’è stata partita: 56,1% di share su Rai Uno

La sfida degli ascolti del sabato sera va, come ampiamente prevedibile, a Rai Uno. La rete ammiraglia di viale Mazzini supera i 10 milioni di spettatori. Quasi 6 italiani su dieci sintonizzati davanti alla tv per vedere l’esordio vincente della Nazionale di Spalletti agli Europei di calcio. La gara con l’Albania ha totalizzato 10 milioni 386 mila telespettatori, pari al 55.7% di share. Il primo tempo è stato seguito da 10 milioni 454 mila appassionati (56.1%) e la ripresa da 10 milioni 322mila (55.3%).

Contro il calcio azzurro non c’è stata partita. Su Canale 5 il film Paradiso amaro ha raccolto 1 milione 63 mila spettatori pari al 6.1%. Su Rai 2 il film Non avrai mai mia figlia ha fatto segnare 587 mila con il 3.14%. Su Italia 1 il film Windstorm – Liberi nel vento ha avuto 583 mila con il 3.41%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha ottenuto 566 mila con il 3.64%. Su Rete 4 ancora un film, Flightplan – Mistero in volo, con 519 mila e il 3.02%. Su La7 La baia di Napoli ha avuto 442 mila con il 2.4%.