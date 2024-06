Angri è sotto choc. MC, 35 anni, è stato trovato morto in una pozza di sangue sul marciapiede in via Risi. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Reparto Scientifica del Comando di Nocera Inferiore, che hanno sequestrato il cadavere ed effettuato i primi rilievi avviando subito le indagini. In base ad una prima ricostruzione l’uomo di 35 anni è stato colpito da vari fendenti. Si segue la pista dell’omicidio.