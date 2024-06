Matteo Valentino Colucci, ex del Crotone in serie C, probabile collaboratore per il settore giovanile della squadra del presindente Gianni Vrenna

Matteo Valentino Colucci (al centro nella foto), giovane difensore fluidificante arrivato al Crotone proveniente dal Modena insieme all’attaccante Gravante ad inizio stagione 1976/1977 serie C, ancora oggi a distanza di molte stagione conserva intatta la passione per questa squadra. Le sue incursioni lungo la fascia rappresentavano una spina nel fianco di ogni avversario. Nella Città di Milone il primo campionato l’ha vissuto alla grande sotto la guida tecnica di Gianni Corelli. Una stagione indimenticabile (quella del 1976/1977) che ha visto il Crotone lottare alla pari con il Bari per la promozione in serie B. Allora non esistevano ancora i play-off e veniva promossa la squadra che si piazzava in vetta alla classifica. Penalizzante per il Crotone la sconfitta di Bari per colpa dell’arbitro Redini di Pisa che assegnò un calcio di rigore ai pugliesi per inesistente fallo di mano del difensore Ranzani. Ancora qualche altro campionato con il Crotone in serie C2 e poi altre squadre italiane e anche straniere si sono avvalse delle prestazioni del difensore Colucci. Oggi non più calciatore ma sempre attivo nel mondo del calcio potendo sfruttare l’esperienza accumulata negli anni sui terreni di gioco. Ama visionare giovani calciatori per poi consigliarli a varie squadre. Sono tante le società che si fidano di lui per ampliare il settore giovanile e non solo. Qualche consiglio glielo chiedono anche per giocatori da impiegare da subito nella prima squadra. Negli anni non ha mai fatto sedimentare la passione e l’affetto per il Crotone e quando può dalla Sicilia dove vive ritorna per qualche giorno. L’ultima volta di una sua presenza ad inizio settimana dove si è incontrato con i responsabili del settore giovanile e, sembrerebbe, anche col presidente Gianni Vrenna. Motivo dell’incontro, oltre ai saluti, sicuramente un’eventuale collaborazione tra il Crotone e Colucci. Se ciò dovesse concretizzarsi, sarebbe un evento positivo potere annoverare tra i responsabili tecnici del Crotone una figura come l’ex pitagorico Matteo Valentino Colucci.