Ponte San Nicolò. Pierpaolo Salmaso morto in un incidente in corso Argentina a Padova

Tragico incidente in corso Argentina, lungo un anello delle tangenziali di Padova. In un sinistro stradale ha perso la vita Pierpaolo Salmaso, un motociclista di 43 anni residente a Ponte San Nicolò. Pierpaolo Salmaso stava proseguendo verso Padova Est e poco dopo l’immissione lungo la tangenziale la sua Aprilia si è scontrata con un’Audi che lo precedeva. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Padova.