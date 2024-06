Agguato a Mattinata: Bartolomeo Pio Notarangelo ucciso a colpi di fucile

Si torna a sparare nel Gargano. Bartolomeo Pio Notarangelo, 36 anni, è stato ucciso a colpi di fucile domenica pomeriggio a Mattinata, nel Foggiano. L’agguato mortale è scattato in località Tagliata.

Bartolomeo Pio Notarangelo, a quanto riferisce la stampa locale, era già noto alle forze dell’ordine in quanto parente di una famiglia di Mattinata ritenuta contigua ad ambienti criminali. Le cause dell’omicidio sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine che, al momento, non escludono il regolamento di conti.