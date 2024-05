Choc a Casteldaccia: cinque operai morti a causa di un incidente sul lavoro in via Nazionale

Italia in lutto. Una strage sul lavoro si è consumata a Casteldaccia (Palermo) dove 5 operai sono morti a causa di un incidente avvenuto in via Nazionale mentre stavano eseguendo alcuni lavori all’interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue che si trova vicino a una cantina vinicola. Un sesto operaio è stato estratto dai vigili del fuoco, già privo di sensi, e portato con l’elicottero al Policlinico dov’è arrivato intubato e in condizioni critiche. Illeso invece un settimo lavoratore che è stato medicato sul posto dai sanitari.

In base ad una prima ricostruzione la manutenzione era stata affidata all’Amap e ad una ditta privata in subappalto. Ad indagare sull’accaduto la Polizia con il supporto dei tecnici dello Spresal dell’Asp. “Non so ancora nulla” ha dichiarato il presidente dell’Amap, Alessandro Di Martino, lungo la strada per Casteldaccia.

“E’ un dolore profondo – ha dichiarato il Governatore Renato Schifani – quello che ho provato alla notizia della morte degli operai. A nome mio e di tutta la Giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”.