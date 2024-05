Un chiaro ammonimento all’Europa e agli americani. Vladimir Putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe posizionate vicino all’Ucraina. Lo ha reso noto l’esercito. Le esercitazioni nucleari della Federazione Russa arrivano in risposta rispondono alle affermazioni occidentali sull’invio di truppe in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Tass. “Le dichiarazioni di Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina segnano una serie di tensioni senza precedenti”, aggiunge Peskov.

“Il Cremlino ha interesse a continuare con l’escalation. Noi chiediamo di fermare i comportamenti irresponsabili, come l’uso della minaccia nucleare”. Lo dichiara il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Ue, riguardo all’annuncio di esercitazioni delle forze russe con le armi nucleari tattiche nei pressi dell’Ucraina.