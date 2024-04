Incidente stradale lungo la provinciale 15 Alghero-Bosa: morti Riccardo Delrio e Gianluca Valleriani

Nell’impatto tra moto avvenuto al chilometro 15 della s.p. 105 Alghero-Bosa, hanno perso la vita due uomini alla guida di una Suzuki, che viaggiava in direzione Alghero, e una Bmw diretta verso Bosa. È stata quest’ultima a trovarsi la carreggiata invasa dall’altra moto.

Nulla da fare per i due centauri. Ferita anche una ragazzina in sella alla BMW, elitrasportata al Santissima Annunziata di Sassari. Ferito il conducente di una terza moto che, nel sopraggiungere a breve distanza, ha perso il controllo del mezzo finendo in cunetta. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Alghero, le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti di due pattuglie della Polizia Stradale di Sassari. Sul posto anche i vigili del fuoco di Alghero.

Le vittime sono Riccardo Delrio, 47 anni di Macomer, e Gianluca Valleriani, 67 anni di Stintino. I due erano i conducenti delle moto coinvolte nel drammatico sinistro, in cui è rimasta ferita anche una ragazzina di 14 anni, che viaggiava su uno dei motoveicoli con il padre, Riccardo Delrio.