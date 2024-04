La Russia pronta a catturare la città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk

La Federazione Russa avanza in Ucraina. Il comandante in capo delle forze armate dell’ex Repubblica sovietica Oleksandr Syrskyi ha affermato che “la massima leadership militare russa ha incaricato le proprie truppe di catturare la città di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk, entro il 9 maggio”, data in cui Mosca celebra la Giornata della vittoria contro la Germania nazista. Lo riporta Ukrinform.

“Il nemico sta anche concentrando gli sforzi per sfondare le nostre difese a ovest di Bakhmut, uscire sul canale Siverskyi Donets – Donbas, catturare l’insediamento di Chasiv Yar e creare le condizioni per un’ulteriore avanzata all’agglomerato di Kramatorsk”, ha affermato Syrsky su Facebook.

“Per rispondere adeguatamente alle azioni del nemico e rafforzare la difesa delle nostre truppe in questa direzione, sono state adottate misure per rafforzare significativamente le brigate con munizioni, droni e guerra elettronica”, ha affermato il comandante in capo.

Solo nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine rivendicano di aver ucciso 890 militari russi, facendo salire il totale delle perdite attribuite da Kiev al nemico dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022 a 453.650. Lo scrivono i media ucraini, incluso Ukrinform, citando l’ultimo bollettino dei vertici militari.