Chieri. Incidente in moto: morto l’educatore Dario Carlotto di 57 anni

Incidente mortale domenica mattina a Chieri. Dario Carlotto ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato a terra, morendo sul colpo. Dario Carlotto aveva 57 anni e abitava in strada Cambiano 220 a Chieri. L’incidente è avvenuto in strada Fortemaggiore a Pessione, frazione di Chieri, una stradina che parte dal cavalcavia sulla provinciale per Poirino e costeggia la ferrovia.

Dario Carlotto ha perso il controllo ed è caduto a terra. Alcuni passanti lo hanno subito soccorso e hanno chiamato il 118. Al loro arrivo i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Carlotto è morto sul colpo. Sono intervenuti i Carabinieri di Chieri che stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Dario Carlotto, che lavorava come educatore, secondo i primi accertamenti, ha perso il controllo dello scooter per il fondo stradale dissestato.