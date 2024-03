Elezioni presidenziali russe: affluenza sopra il 60%

La Federazione Russa è chiamata in queste ore al voto per le presidenziali dove il favorito è Vladimir Putin. Il Popolo russo risponde presente alla chiamata alle urne con un’affluenza totale in tutta la Federazione al 60,04% alle ore 09:30 (orario di Mosca). A riferirlo è l’agenzia Tass riportando i dati sul sito ufficiale della Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. I dati dell’affluenza non tengono conto del voto elettronico a distanza e quindi potrebbero essere più elevati.