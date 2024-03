Roma. Yu Yang ha ucciso con una coltellata la moglie Li Xuemei

Femminicidio nella Capitale. Yu Yang ha ucciso con una coltellata all’addome la moglie Li Xuemei, durante una lite in casa a Roma. La vittima, una cittadina cinese di 37 anni, è stata rinvenuta senza vita nell’appartamento. In casa c’era anche la figlia di 5 anni, che stava dormendo. L’uomo, un connazionale di 36 anni, che si era allontanato dall’abitazione, è stato trovato e arrestato poco dopo dalla polizia in via dei Consoli.

A dare l’allarme in via Livilla, al Quadraro, è stato un dirimpettaio che ha sentito la coppia litigare e la donna urlare. Li Xuemei è stata trovata sul letto senza vita. Inutile per lei i soccorsi. La polizia ha ritrovato in casa il coltello con cui è stata uccisa la trentenne cinese.

In base a quanto si apprende, nell’abitazione al momento del delitto c’erano anche due coinquiline della coppia. Si tratterebbe di due studentesse cinesi, che pagavano l’affitto e in quel momento erano nelle loro stanze.