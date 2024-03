Anche Jannik Sinner è “umano”: esce sconfitto nelle semifinali degli Indian Wells Masters

Jannik Sinner si ferma a 19 gare. Si ferma così la “striscia” di imbattibilità dell’altoatesino. Sinner esce sconfitto nelle semifinali degli Indian Wells Masters contro Carlos Alcaraz, che mettevano in palio anche la seconda posizione nel ranking Atp. Jannik vince il primo set, interrotto per quasi tre ore a causa del maltempo, ma si perde con uil passare dei game ed esce sconfitto col punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05′. La finale sarà tra Alcaraz (2) e Medvedev (4). Anche il campione italiano è “umano” e una battuta d’arresto ci sta. Sinner ha tanta strada davanti per diventare il numero uno del tennis.