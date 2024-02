Gli anime postapocalittici più famosi

Gli anime rappresentano ormai una categoria di film molto apprezzata non solo dagli appassionati del fumetto giapponese e delle sue derivazioni, ma anche da un pubblico molto variegato, sempre più interessato dalle trame avvincenti e dai temi trattati in queste opere.

Tra questi, uno dei generi che va per la maggiore sono quelli a sfondo postapocalittico, con storie che si svolgono in un futuro distopico in cui la civiltà è stata distrutta da un evento catastrofico, come una guerra nucleare, un disastro naturale o un’invasione aliena. In queste ambientazioni desolate, i sopravvissuti lottano per la sopravvivenza, cercando di ricostruire la società o semplicemente di sopravvivere giorno dopo giorno, affrontando argomenti come la resilienza umana, la speranza, la disperazione e l’etica della sopravvivenza.

Vediamo ora alcuni dei più famosi anime di questo genere.

Neon Genesis Evangelion

“Neon Genesis Evangelion” è uno dei titoli che meglio rappresentano il genere, e che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dell’animazione giapponese. La trama di Evangelion segue un gruppo di adolescenti che pilotano giganti biomeccanici chiamati “EVA” per difendere la Terra da creature misteriose chiamate “Angeli”. La serie esplora temi complessi come l’identità, la solitudine, la depressione e la natura dell’umanità, con una trama intricata e psicologicamente avvincente, che ha affascinato i suoi spettatori. L’anime ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop e ha influenzato molti lavori successivi della categoria postapocalittica.

Attack on Titan

Attack on Titan è un altro anime cult del genere, ambientato in un mondo dove l’umanità è costretta a vivere all’interno di enormi mura per proteggersi dai titani, enormi creature antropomorfe che divorano le persone. La serie segue le vicende di Eren Yeager e dei suoi amici, che si uniscono ai “Corpi di Ricognizione” per combattere i titani e scoprire la verità sulla loro origine. L’opera è nota per la sua trama coinvolgente, i personaggi complessi e le intense sequenze di azione, trattando temi come la corruzione del potere, la xenofobia e la lotta per la libertà.

Akira

Akira può essere definito un classico della categoria, basato sul manga omonimo di Katsuhiro Otomo. Ambientato in una futura Tokyo devastata dopo una guerra nucleare, il film segue le vicende di Kaneda, un giovane motociclista coinvolto in un complotto che coinvolge poteri psichici, governo corrotto e una specie di evoluzione umana. Akira si distingue per la sua animazione innovativa, le sequenze d’azione mozzafiato e la sua narrazione complessa, non a caso considerato un vero e proprio capolavoro.

Guilty Crown

Guilty Crown è un anime che si svolge in un futuro in cui il Giappone è stato invaso da un’organizzazione chiamata “Ghilts”. La serie segue le vicende di Shu, un ragazzo che ottiene il potere di “Prendere in prestito” le abilità delle persone. Shu si unisce a un gruppo di ribelli per combattere l’oppressione e liberare il suo Paese, attraverso un’animazione di alta qualità, la colonna sonora coinvolgente e la storia ricca di colpi di scena. Anche qui si esplorano argomenti come il potere, la responsabilità e la redenzione.

Ken il Guerriero (Fist of the North Star)

“Fist of the North Star”, meglio noto in Italia con il titolo “Ken il Guerriero”, è forse l’anime postapocalittico che ha raggiunto il maggior successo da parte di un pubblico anche non orientato alle animazioni giapponesi, essendo stato mandato in onda per moltissimi anni nelle televisioni dedicate ai cartoni animati nostrane. Ambientato in un mondo devastato da una guerra nucleare, la serie segue le avventure di Kenshiro, un guerriero con abilità marziali sovrumane che cerca di proteggere i deboli e sconfiggere i tiranni che dominano il deserto. Indimenticabili le sue sequenze di combattimento estremamente violente e sanguinose, nonché il suo protagonista iconico e la sua citazione distintiva: “Sei già morto”.