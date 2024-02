Cisterna di Latina. Christian Sodano uccide Nicoletta Zomparelli e Renè Amato

Duplice omicidio a Cisterna di Latina. Le vittime sono di 46 e 19 anni. Per il duplice delitto è stato fermato Christian Sodano, un finanziere di 27 anni. Il duplice delitto è avvenuto nel popolare quartiere di San Valentino. Christian Sodano è stato fermato dalla Squadra Mobile a Latina, nel quartiere Q4.

Il ventenne ha ucciso Nicoletta Zomparelli, 49 anni e la figlia di 19 anni, Renè Amato. Christian Sodano, originario di Formia e in servizio ad Ostia, è stato fermato a Latina. L’allarme è scattato attorno alle 17. In una palazzina all’ingresso del quartiere San Valentino, sono stati avvertiti dei colpi di pistola. Quando la polizia e il 118 sono arrivati sul posto hanno trovato le due donne morte e una ragazza di 22 anni sotto choc. Desirèe Amato, fidanzata del militare, era presente al momento della sparatoria. In base ad una prima ricostruzione Christian Sodano ha avuto un violento alterco con la fidanzata. La madre e la sorella della ragazza sono intervenute e a quel punto sarebbero stati esplosi i colpi. Desirèe è fuggita, è riuscita a chiudersi in bagno e si è salvata. Il giovane a quel punto è fuggito.

Poco dopo il pluriomicida è stato fermato a Latina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, nei pressi dell’abitazione di un parente nel quartiere Q4. La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio, il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore di turno Valerio De Luca.