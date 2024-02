Noleggio sedie per eventi di catering: come ridurre i costi senza sacrificare lo stile

Il noleggio delle sedie è una soluzione a portata di mano ed efficace per chi organizza eventi con catering. Consente infatti di risparmiare e di superare i limiti dell’alternativa principale: l’acquisto.

Ne parliamo qui, ponendo l’accento sulla necessità di scegliere sedie e altro mobilio con cura, se lo scopo è dare vita a eventi di successo. Ovviamente, spiegheremo perché il noleggio – salvo poche sparute eccezioni – va preferito all’acquisto.

Infine, offriremo qualche consiglio per chi vuole procedere nel noleggio di sedie a Milano, piuttosto che in altre grandi città come Roma, Napoli o Torino, spesso sede di eventi di grande rilevanza e ben frequentati.

Organizzazione di eventi, anche le sedie sono importanti

A incidere sulla qualità dell’evento e sulla sua riuscita è ovviamente il mobilio nel suo complesso. Tuttavia, in questo contesto le sedie vengono un po’ trascurate. In realtà, richiedono particolare attenzione. Il motivo è semplice: assolvono un ruolo che è sia funzionale che estetico.

Sul carattere funzionale delle sedie non vale la pena dilungarsi, ma va detto che dalla loro qualità dipende il grado di comfort che i partecipanti avvertono durante l’evento. Sarebbe veramente un peccato che, dopo aver curato tutti gli altri aspetti e aver dato vita all’evento perfetto, i partecipanti serbino un ricordo negativo, causato da sedute particolarmente scomode.

Anche il ruolo estetico delle sedute è più impattante di quanto si possa immaginare. Esattamente come il resto del mobilio, e forse di più, contribuiscono a impostare lo stile, a disegnare un’atmosfera. Comunicano una sensazione di lusso, piuttosto che di modernità o informalità.

L’importante è scegliere le sedie in piena coerenza con la direzione che si intende imprimere all’evento e con l’esistente. Qualsiasi discrepanza genera un senso di disagio inconscio, come se qualcosa fosse fuori posto.

Perché il noleggio delle sedie è la soluzione migliore

In genere quando si sta organizzando un evento importante, e magari carico di significati, le alternative sono due: utilizzare il mobilio di cui si è in possesso, procedere con l’acquisto. La prima soluzione è da evitare, visto che raramente ciò che si possiede coincide con ciò che serve. La seconda soluzione in linea di massima è percorribile, anche perché consente di scegliere ex novo. Tuttavia, ha i suoi limiti. Ovvero, è molto costosa.

Dunque, tanto vale puntare al noleggio, che dal canto suo garantisce molti vantaggi.

Riduzione dei costi . Va da sé che il noleggio costa molto meno dell’acquisto. Qualcuno potrebbe obiettare che il costo dell’acquisto viene ammortizzato nel tempo, ma si tratta di un’obiezione sterile in almeno due casi: quando si organizza un evento una tantum (per cui i mobili acquistati per l’occasione rimarrebbero inutilizzati) e quando si tende a organizzare eventi diversi, che richiedono un approccio stilistico dinamico.

. Va da sé che il noleggio costa molto meno dell’acquisto. Qualcuno potrebbe obiettare che il viene ammortizzato nel tempo, ma si tratta di un’obiezione sterile in almeno due casi: quando si organizza un evento una tantum (per cui i mobili acquistati per l’occasione rimarrebbero inutilizzati) e quando si tende a organizzare eventi diversi, che richiedono un approccio stilistico dinamico. Flessibilità . Il noleggio consente di scegliere i mobili, e quindi le sedie, ex novo, senza preoccuparsi troppo del prezzo. Nella maggior parte dei casi, la spesa per il noleggio non dipende – o dipende poco – dal tenore della merce.

. Il noleggio consente di scegliere i mobili, e quindi le sedie, ex novo, senza preoccuparsi troppo del prezzo. Nella maggior parte dei casi, la spesa per il noleggio non dipende – o dipende poco – dal tenore della merce. Comodità. Alcuni servizi di noleggio offrono anche alcuni servizi collaterali, che riguardano la logistica. In estrema sintesi, curano anche la consegna o mettono a disposizione più punti di ritiro. Un risparmio di tempo e fatica per chi organizza.

A chi affidarsi

A Milano, come nelle grandi città, i servizi per il noleggio di mobilio non mancano. Tuttavia, solo alcuni sono in grado di predisporre un servizio veramente comodo e di qualità, che possa risultare decisivo ai fini della buona riuscita dell’evento.

Tra le imprese che si sono imposte come riferimento per il noleggio di mobilio spicca Top Eventi Noleggio. Si caratterizza per un’offerta incredibilmente varia, che strizza l’occhio a una pluralità di stili. Il servizio è progettato in modo da porsi dalla parte del clienti, come si evince dall’opportunità di consegna in loco piuttosto che di ritiro in un punto deposito vicino alla location medesima.

Top Eventi Noleggio mette a disposizione sedie di tutti i tipi, afferenti agli approcci stilistici più vari. Dunque, si rivolge a tutti gli organizzatori di eventi.

Ma Top Eventi Noleggio si pone anche dall’altra parte della barricata, fornendo soluzioni agli erogatori di servizi. In particolare, a chi eroga servizi di catering. Per loro, predispone un noleggio catering a Milano e nelle altre grandi città che consta di attrezzature per l’esercizio del catering, quali cucine mobili, accessori da cucina, friggitrici, forni etc.