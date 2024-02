Assalto all’ufficio postale di San Marco in Lamis: bottino 325 mila euro delle pensioni

Azione violenta nel Foggiano dove è stato assaltato l’ufficio postale di San Marco in Lamis. I delinquenti hanno usato un escavatore per sradicare lo sportello postamat e poi hanno incendiato un mezzo pesante e lo ha posizionato lungo la strada che unisce San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine. Il bottino è di 325 mila euro, cifra sostanziosa dal momento che in queste ore sono in pagamento le pensioni.

Ad agire sarebbero state almeno cinque persone. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza.