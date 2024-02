Kendo a Napoli: Guida Completa a Corsi, Insegnanti e Luoghi di Pratica in Campania

Introduzione:

Se sei appassionato di arti marziali e sei alla ricerca di un modo unico per immergerti nell’arte della spada giapponese a Napoli, la Samurai Academy è la destinazione perfetta. Scopri la storia affascinante di questa accademia, fondata nel 2013 dal Maestro Alfredo Santopietro, veterano nelle arti marziali e sul podio del primo Campionato Italiano di Kendo nel 1974.

Storia e Fondazione:

La Samurai Academy Napoli ha radici profonde che risalgono al 1972, quando il Maestro Santopietro iniziò il suo percorso sotto la guida del Maestro di Judo Nino Della Moglie. Dopo aver acquisito il 1° dan nel 1983 con la sezione Kendo della Federazione Italiana Scherma, ha inaugurato la sua prima palestra in una scuola elementare napoletana. Nel 2013, con una mossa audace, apre il primo dojo di Kendo e Iaido a Napoli presso lo Stadio San Paolo, diventato oggi Stadio Maradona.

Successi e Riconoscimenti:

Il coraggio del Maestro Santopietro si è tradotto in un successo immediato, con oltre trenta allievi affascinati dalla disciplina. Nel corso degli anni, la Samurai Academy ha raggiunto vette impressionanti, contando tra le sue fila campioni italiani e vincendo il titolo del Campionato Italiano per Società nel kendo per ben 3 volte. La sua eccellenza si estende anche allo iaido, consolidando la sua reputazione nelle arti marziali giapponesi, e nella naginata l’arte della alabarda giapponese, particolarmente in uso dalla donne samurai.

Il Corpo Insegnante di Eccellenza:

Oggi, la Samurai Academy vanta un corpo insegnante di altissimo livello, incluso nell’Albo CSEN, tra cui spiccano i terzi dan Savio Rendina, Livio Siciliani ed Adriano Zenone. La recente introduzione della disciplina della Naginata, coordinata con maestria da Annalisa Gallo, già vincitrice di due Campionati Italiani di kendo, dimostra l’impegno costante nell’espansione delle discipline offerte.

Affiliazione alla Confederazione Italiana Kendo:

Nel 2023, la Società si è affiliata alla Confederazione Italiana Kendo, dimostrando l’impegno nel raggiungere gli standard più elevati nel panorama delle arti marziali giapponesi in Italia. Questo impegno è sottolineato dalla partecipazione di due sue atlete alle selezioni per la Nazionale Italiana di Naginata, che parteciperà a luglio in Colorado, ai Campionati Mondiali di questa disciplina.

Lezioni e Opportunità di Pratica:

Gli allenamenti si svolgono presso il Tempio Zen Ten Shin a Napoli. Le lezioni di kendo, iaido e naginata offrono opportunità di pratica diverse, adatte a tutti i livelli di esperienza. Consulta il sito ufficiale e la pagina Facebook per i dettagli sugli orari e le modalità di iscrizione.

Conclusione:

La Samurai Academy Napoli è più di una palestra di arti marziali; è un faro di successo, passione e dedizione per chiunque desideri immergersi nelle affascinanti discipline delle antiche arti giapponesi. Iscriviti oggi stesso e farai parte di questa straordinaria esperienza.

**Per maggiori informazioni:**

– Sito Web: [www.samuraiacademynapoli.com] (www.samuraiacademynapoli.com)

– Recapito telefonico: 392.7017330

– Facebook: [Kendo Napoli – Samurai Academy](https://www.facebook.com/kendonapoli)

– Instagram: [@samurai_academy_napoli](https://www.instagram.com/samurai_academy_napoli)