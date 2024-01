Imparare l’inglese: meglio lezioni individuali dal vivo o App?

La domanda, che può sembrare banale e avere una risposta scontata, è invece un dubbio ricorrente tra chi si deve avvicinare allo studio di una nuova lingua straniera, sia per motivi di studio che di lavoro. Tanto più che negli ultimi anni c’è stata una vera e propria esplosione di App per l’apprendimento da autodidatta delle lingue, resa ancora più accelerata dagli anni della pandemia e dai periodi di lockdown, che hanno spinto gli studenti a cercare soluzioni alternative per l’apprendimento di nuove lingue, come l’inglese.

La lingua straniera più studiata: l’Inglese

L’inglese, lingua globale per eccellenza, si configura come una competenza essenziale nel panorama contemporaneo. In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, padroneggiare l’inglese non è solo un vantaggio, ma una necessità imperativa che apre porte e opportunità senza precedenti.

Per gli adulti, significa accedere a nuove opportunità di lavoro, comunicare efficacemente in contesti internazionali e ampliare la propria rete di relazioni professionali. Per i bambini, rappresenta una chiave fondamentale per un futuro ricco di possibilità, offrendo loro un vantaggio competitivo sin dai primi anni di formazione.

Inoltre, sempre per bambini e ragazzi, l’inglese rappresenta spesso un grande ostacolo scolastico, che può rendere difficile il percorso di formazione, inficiando il rendimento globale dello studente. Per cui, anche per raggiungere al meglio gli obiettivi scolastici, la conoscenza della lingua inglese diventa necessaria per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

In questo approfondimento, i docenti esperti di English Lesson Service, scuola di inglese a domicilio su Roma, ci spiegheranno vantaggi e svantaggi dell’apprendimento della lingua attraverso le principali App o con un docente in presenza che eroga una formazione personalizzata e su misura.

Lezioni individuali a Domicilio: perché sceglierle?

Personalizzazione dell’Insegnamento

Il percorso verso la padronanza dell’inglese inizia con la comprensione unica di ciascun individuo. Le lezioni individuali a domicilio offerte da English Lesson Service mettono al centro l’aspetto personalizzabile dell’insegnamento. Ogni lezione è progettata in base alle esigenze specifiche dell’allievo, prendendo in considerazione il livello di competenza attuale, gli obiettivi di apprendimento e le sfide individuali. Questa approfondita personalizzazione consente agli insegnanti madrelingua di concentrarsi su argomenti rilevanti, fornendo un apprendimento più efficace e motivante.

I docenti di English Lesson Service che erogano corsi e ripetizioni per bambini, inoltre, sono formati per utilizzare un metodo ludico di apprendimento, per rendere ogni lezione di inglese divertente e profondamente interattiva, in modo da garantire un apprendimento profondo e duraturo degli argomenti studiati.

Flessibilità di Orario: Lezioni Concordate in Base agli Impegni

Uno dei punti chiave del servizio offerto da English Lesson Service di Roma è la comprensione dell’importanza degli impegni quotidiani di studenti e lavoratori, e proprio per questo, le lezioni individuali a domicilio offrono un’ampia flessibilità di orario. Gli studenti possono concordare le lezioni in base alla propria agenda, eliminando la necessità di adattarsi a orari fissi predeterminati. Questa flessibilità consente di integrare l’apprendimento dell’inglese nella routine quotidiana senza dover rinunciare ad altri impegni professionali o personali, con possibilità di studiare l’inglese anche nei fine settimana.

Contestualizzazione dell’Apprendimento: Focus su Situazioni Reali

La lingua non è solo un insieme di regole grammaticali e vocaboli, ma una forma di comunicazione intrinsecamente legata alla cultura. Le lezioni individuali a domicilio di English Lesson Service vanno oltre la mera trasmissione di conoscenze linguistiche, offrendo un’esperienza immersiva nella cultura inglese. Gli insegnanti incorporano situazioni di vita reale e contesti culturali nelle lezioni, consentendo agli studenti di apprendere la lingua in modo autentico e applicabile. Questo approccio contestuale arricchisce notevolmente l’esperienza di apprendimento, preparando gli studenti non solo a comunicare, ma a farlo in modo significativo e con confidenza.

App per l’apprendimento dell’inglese: Vantaggi e Svantaggi

Le App per l’apprendimento della lingua inglese, come le famose Babbel o Preply, per citarne un paio, sono certamente degli strumenti educativi molto interessanti, che hanno consentito di portare nelle tasche di milioni di persone il potenziale di apprendere una nuova lingua.

Tuttavia le App rientrano appieno nel ramo dell’autoapprendimento, per cui, per quanto ci siano strumenti di verifica delle competenze acquisite, si tratta di uno studio da autodidatta.

In breve, l’utilizzo delle App per studiare l’inglese tende a non fornire a molti studenti i risultati desiderati per le seguenti ragioni:

Mancanza di Interazione Diretta: Le app spesso mancano dell’interazione diretta con un insegnante, limitando la possibilità di ricevere feedback personalizzato e correzioni immediate. Assenza di Contestualizzazione Culturale: Alcune app possono trascurare l’aspetto culturale, fondamentale per una comprensione profonda della lingua inglese in contesti reali. Motivazione e Impegno: L’autoapprendimento tramite app richiede una forte motivazione e disciplina personale, e alcuni utenti potrebbero faticare a mantenere l’impegno a lungo termine.

Chi più Spende, Meno Spende

Un vecchio proverbio della cultura popolare recita proprio così e i dati lo confermano. Sono sempre più, infatti, gli studenti che dopo aver attivato un abbonamento a pagamento su queste app, senza poi seguire il percorso formativo che si erano imposti, si ritrovano a richiedere poi delle lezioni individuali a domicilio con i docenti di English Lesson Service.

Per cui, dopo aver sprecato inutilmente soldi con queste App su smartphone, investono soldi in corsi reali e individuali che avranno innanzitutto il vantaggio di non poter mai essere sprecati. Lo studente paga ogni lezione che viene erogata, senza sprechi di denaro. La presenza di un docente impone un impegno e una motivazione non raggiungibili con un’App. Vengono eliminate tutte le distrazioni e ci si può concentrare solo sull’apprendimento, con risultati concreti.

Ogni euro speso in una lezione a domicilio porta risultati concreti e duraturi, per cui tutti i clienti che hanno provato prima un’App e poi un corso dal vivo, hanno continuato ad investire nei corsi in presenza, per ovvie ragioni di maggiore convenienza. I costi delle lezioni di inglese a domicilio, inoltre, sono più bassi di quanto si possa pensare. Infatti le ripetizioni di inglese di English Lesson Service partono da soli 9 € l’ora, a fronte di risultati concreti e tangibili in termini di apprendimento della lingua.