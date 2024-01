Agropoli sotto choc: trovati morti in casa il pizzaiolo Vincenzo Carnicelli e la moglie Annalisa Rizzo

Un uomo di 63 anni e una donna di 43 anni sono stati trovati morti nel proprio appartamento in via Gaetano Donizetti ad Agropoli (Salerno). La figlia di 13 anni dormiva in cameretta.

Le vittime sono Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo di 63 anni e la moglie Annalisa Rizzo, impiegata in banca di 43 anni. Trovato in casa un coltello sporco di sangue. In base ad una prima ricostruzione, Vincenzo Carnicelli avrebbe ucciso la moglie Annalisa Rizzo a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita usando la stessa arma.

Secondo la stampa locale i dirimpettai avrebbero udito delle urla provenire dall’appartamento attorno alle 8, poi più nulla. Sul posto, oltre ai Carabinieri e medico legale, anche il magistrato di turno per l’apertura di un fascicolo. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro dell’abitazione e dei corpi delle due vittime, sui quali si terrà l’autopsia.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. A dare l’allarme, la madre della donna che si è rivolta ai Carabinieri dopo che la figlia non rispondeva alle telefonate.