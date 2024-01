Geriatra – chi è e cosa fa

Considerando che l’età media della popolazione soprattutto in Italia si è molto alzata negli ultimi anni è importante conoscere la geriatria, e cioè quel medico che si è specializzato proprio nella cura delle persone anziane.

Il problema è che ancora c’è un po’ di confusione in merito per quanto riguarda il suo ruolo, e soprattutto non sempre si riesce a comprendere bene quanto è necessario che egli intervenga.

In ogni caso dobbiamo sapere che parliamo di una figura professionale che si occupa principalmente di gestire tutte le patologie che sono tipiche delle persone anziane, oltre ad occuparsi delle sue necessità con lo scopo di rallentare quanto più possibile il declino dell’anziano sia a livello mentale che fisico, garantendo una buona qualità di vita in ottima autonomia.

Infatti mentre negare che quella che si chiama terza età porta con sé tutta una serie di problemi diversi tra di loro: ed ecco perché è importante informarsi sulla geriatria la quale svolge una funzione preventiva, però sui soggetti sani, e questo è bene non dimenticarlo mai, oltre al fatto che dovrà occuparsi di fare tutta una serie di controlli e valutazioni su persone che sono affette da più patologie.

Parlando del discorso preventivo diciamo che questo professionista aiuterà la persona anziana a mantenersi in salute, facendo attenzione ad eventuali segnali che sono relativi ad alcuni dei problemi più diffusi, nel momento in cui l’età avanza come per esempio le malattie cardiovascolari, reumatologiche o metaboliche, nonché disturbi cognitivi o ancora fenomeni di malnutrizione.

Invece per quanto riguarda la cura delle patologie che sono già conosciute dovrà assicurare che i vari medici specialisti e il medico generale siano in connessione, in modo assicurare delle cure adeguate e precise, tenendo presente ovviamente che la rete territoriale di continuità assistenziale che ha a che fare con il luogo di residenza del paziente.

Quando serve rivolgersi a questo professionista

Diciamo subito che una visita geriatrica può servire nel caso in cui si manifestino i sintomi legati all’invecchiamento, come problemi di memoria o insonnia, perché possono essere tutti segnali di una depressione degli anziani o di un decadimento dal punto di vista cognitivo.

Inoltre questo professionista può aiutare la persona anziana a gestire meglio le terapie che sono prescritte dagli specialisti per le varie patologie, volutamente consigliati, per capire se sia possibile eliminare oppure no la prescrizione di alcuni farmaci, in quanto non appropriati o magari non sono necessari.

I mutamenti fisiologici che sono legati all’età dovrebbero indurre a una maggiore cautela nella scelta delle medicine, perché a volte assumerle è più rischioso che evitarle, o quantomeno in un rapporto con i benefici bisogna fare tutta una serie di riflessioni.

Teniamo presente inoltre diminuire la quantità di farmaci a volte facilita nella pratica l’aderenza terapeutica da parte del paziente: ed ecco perché ricorrere a questo tipo di visita servirà alla persona anziana per valutare trattamenti alternativi a quelli classici e farmacologici. come per esempio quelli legati alla fisioterapia proprio. con lo scopo di migliorare la qualità della propria vita.