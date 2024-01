Trump: onorato per appoggio DeSantis, batteremo Biden

La corsa verso la Casa Bianca si fa sempre più accesa in casa repubblicana. Ron DeSantis decide di cedere il passo e di appoggiare Donald Trump. L’ex presidente si trova in vantaggio di 11 punti su Nikki Haley nelle primarie repubblicane in New Hampshire. A riportarlo l’ultimo sondaggio diffuso dalla Cnn. Il tycoon si attesterebbe al 50% delle preferenze contro il 39% di Haley. Le primarie in New Hampshire si svolgeranno domani e potrebbero essere determinanti.

Intanto è arrivata la svolta. Infatti Ron DeSantis ha lasciato la corsa alla Casa Bianca. Lo annuncia lo stesso governatore della Florida. “Non vedo una strada chiara verso la vittoria. Per questo sospendo la mia campagna. Mi è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani alle primarie vuole dare a Donald Trump un’altra chance”. Un appoggio all’ex presidente, che ora si trova la strada in discesa verso la candidatura.

Donald Trump è “superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l’impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana”. Lo afferma Ron DeSantis nel video in cui annuncia il suo addio alla corsa alla Casa Bianca.

Dal canto suo Trump si è detto “molto onorato” di avere l’appoggio di Ron DeSantis. “Non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per battere Joe Biden, che è il presidente peggiore e più corrotto nella storia del nostro Paese” ha “tuonato” a Fox News Digital.

Ron Desantis ha “fatto una buona campagna, ora è una corsa” a due. Lo ha detto Nikki Haley commentando la decisione del governatore della Florida di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. DeSantis ha annunciato il suo sostegno a Donald Trump ma, secondo gli osservatori, non è chiaro se i voti del governatore della Florida andranno all’ex presidente visto che DeSantis, così come Haley, ha puntato ad affermarsi come l’anti Trump.