Antonella Migliorati presenta “Viaggio nella Chiesa Madre di Cerignola” attraverso l’occhio di Antonio Monopoli

L’autrice di successo Antonella Migliorati ha entusiasmato il pubblico tre anni fa con il suo libro avvincente La chiesa Madre di Cerignola. Un caldo grembo di pietra. Oggi, l’autrice ci porta ancora una volta in un viaggio straordinario attraverso i dettagli più suggestivi della maestosa cattedrale, grazie al talento del fotografo Antonio Monopoli.

In un video emozionante della durata di circa 6 minuti, Antonella Migliorati presenta una raccolta visiva curata e affascinante, composta da una selezione di scatti. Queste immagini, originariamente create per il suo libro, catturano la magnificenza della Chiesa Madre di Cerignola in tutta la sua bellezza. Dai panorami mozzafiato alle opere d’arte sacra, dagli ambienti suggestivi agli altari fino ai dettagli intricati della cripta, il video offre uno sguardo completo sulla bellezza intrinseca di questo luogo sacro.

La scelta della colonna sonora, l’ave Maria di Schubert, aggiunge un tocco di spiritualità e profondità emotiva al video, trasportando gli spettatori in un’esperienza visiva e uditiva unica.