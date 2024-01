Dedja Bledar ucciso a coltellate e lasciato nel bosco a Paderno del Grappa

Delitto in Veneto. Bledar Dedja, 39 anni, è stato trovato morto domenica mattina in una zona boschiva di Paderno del Grappa (Treviso). Sul corpo dell’uomo sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto, è intervenuto il magistrato Barbara Sabattini della Procura di Treviso e il medico legale Alberto Furlanetto.

Bledar Dedja, originario dell’Albania, lavorava dal 2021 al ristorante “L’Antica Abbazia” di Borso del Grappa. Lascia la moglie e una bimba piccola. I familiari l’avevano visto per l’ultima volta sabato pomeriggio. Non vedendolo rincasare dopo il turno di lavoro, domenica mattina hanno dato l’allarme ai Carabinieri. Il corpo senza vita di Bledar Dedja è stato trovato poche ore più tardi in una zona boschiva di Paderno del Grappa. Gli inquirenti indagano ora per omicidio.