Piero Minutolo: “Così abbiamo cambiato il volto di un Quartiere della Città Bruzia (Bosco De Nicola)”

Sulla specifica materia, in considerazione della positiva eco che il particolare intervento (rigenerazione urbana) ha determinato in più direzioni, abbiamo raccolto la Testimonianza dell’ex Sindaco di Cosenza, Piero Minutolo, attuale Presidente dell’Associazione Socio-Culturale “Io Partecipiamo”. Meritorio e qualificato Organismo volontaristico che, presente e attivo a Cosenza, già da alcuni anni, assicura il suo fattivo contributo di idee e proposte a diverse e qualificate iniziative di promozione e valorizzazione del territorio Bruzio e non solo.

Presidente Minutolo, Lei non nasconde l’entusiasmo per quanto è stato realizzato in una dei quartieri della Città di Cosenza, che oggi appare rigenerato, più fruibile, più a portata di tutti i cittadini. C’è stato tanto lavoro paziente e solidale…!

La nostra idea-progetto di riqualificazione di alcuni non luoghi di Bosco de Nicola con l’indicazione di Agenda Urbana quale fonte di finanziamento per la realizzazione delle opere, ha preso forma. Dopo quattro anni si è materializzato il trionfo del reale sull’immaginario, anche grazie alla collaborazione di tre validi e generosi architetti (Fulvio Terzi, Elena Caferro e Franco Scarcello) che hanno messo su carta, a titolo gratuito, le mie indicazioni e quelle dell’Associazione “Io Partecipiamo”.

Ma c’è stato anche il solidale apporto di tanti cittadini, nel corso di due ben organizzate e partecipate assemblee civiche, convocate nel salone parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa.

A sostegno dell’iniziativa abbiamo promosso e successivamente protocollato al Comune una petizione popolare che ha ottenuto la sottoscrizione di 535 cittadini.

Un’Idea, un’Iniziativa che è nata dalla base della Società bruzia, che ha una particolarità…!

E’ il primo esempio a Cosenza e in Calabria di progettazione ideata, elaborata dal basso e diventata realtà grazie ad un investimento pubblico di circa 700.000 euro. Siamo riusciti a tracciare nel cuore dell’area urbana il segno tangibile di una visione comunitaria ispirata da sincero e disinteressato amore per la città che ha reso possibile ciò che per alcuni era impossibile.

Il loro scetticismo però è rientrato sotto l’evidenza della nostra concretezza e determinazione e soprattutto quando si sono resi conto della realizzazione di gran parte dei lavori di riqualificazione della zona compresa tra viale Cosmai, Santa Maria Madre della Chiesta, asilo nido comunale di via Livatino e via Francesco Serrago. Una soddisfazione corale ha accompagnato un tale processo di rivitalizzazione di un’area urbana che vivrà, adesso, una nuova e più dignitosa stagione.

Può indicarci in dettaglio quanto realizzato o in procinto di messa in opera sul Quartiere?

Si può senz’altro affermare che quattro luoghi anonimi, in uno stato di visibile abbandono, sono ormai in procinto di diventare centri di aggregazione e di attività ludiche e sportive per bambini, giovani e anziani.

Sono stati già realizzati un campo di pallavolo – calcetto a cinque, accanto a Viale Cosmai; uno spazio per giochi bimbi davanti alla scuola elementare Mattia Preti; un campo di bocce nei pressi di Santa Maria Madre della Chiesa; un’area pavimentata e colorata davanti all’asilo nido comunale dove presto saranno impiantati giochi per bimbi.

Restano da collocare soltanto gli attrezzi per il percorso benessere, i giochi bimbi e sistemare alcune aree a verde. Subito dopo – ha concluso il Presidente dell’Associazione “ Io Partecipiamo”, Piero Minutolo – dovrebbe essere costruito un collegamento pedonale per far sì che i cittadini disabili e anziani residenti a monte della chiesa possano raggiungerla più agevolmente.

Presidente, una battuta finale e beneaugurante?

Siamo certi che l’amministrazione comunale provvederà al più presto a tramutare in realtà anche il sogno di tanti parrocchiani e di don Franco, parroco di Santa Maria Madre della Chiesa. Per quanto realizzato esprimiamo sin d’ora, anche a nome dei tanti cittadini che hanno creduto in noi sostenendo la nostra iniziativa, un sentito ringraziamento alla precedente e all’attuale amministrazione comunale che hanno dimostrato grande sensibilità, predisposizione all’ascolto e capacità di risposta alle richieste del territorio.-

Cosenza,21.01.2024