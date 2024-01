Il Napoli vince il derby campano all’ultimo respiro

Il Napoli vince il derby con la Salernitana all’ultimo respiro. La squadra di Mazzarri dà un calcione alla crisi e, in attesa delle altre gare, si accomoda al sesto posto. Mazzarri deve dire grazie a Rrahmani, che si traveste da goleador in pieno recupero, mentre Inzaghi è ancora una volta sfortunato e, dopo la Juve, si ritrova ancora a mani vuote per un gol subito dopo il 90′. Per il Napoli i tre punti di stasera sono come ossigeno dopo un periodo di crisi nera.

La gara viene decisa da un gol in mischia di Rrahmani al 96′. Il Napoli batte in rimonta 2-1 la Salernitana nella 20a giornata di Serie A e sale quota 31 punti in classifica. Candreva al 29′ gela il Maradona con un destro a giro dal limite sotto l’incrocio dei pali. Nel recupero della prima frazione l’altro episodio decisivo. Fallo di Fazio su Simeone, Marinelli richiamato dal Var assegna il rigore che Politano trasforma (49′). La ripresa è un monologo dei campioni d’Italia che ci provano in tutti i modi e sfondano il muro della Salernitana in pieno recupero con una zampata del difensore kosovaro.