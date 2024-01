Serie C NOW 21esima giornata. Il Crotone supera (0-4) in trasferta la Turris e si porta nelle vicinanze della vetta

Turris 0

Crotone 4

Marcatori: 4° Loiacono, 23°-47° Gomez, 79° D’Ursi

Turris (3-5-2): Marconi, Cocetta, Esempio (Saccani), Frascatore, Cum, Scaccabarozzi (Pugliese), Franco, Giannone (D’Auria), Nicolao, De Felice, Guida. All. Caneo

Crotone (3-5-2): Dini, Papini, Gigliotti (Crialese), Loiacono, Tribuzzi (Bruzzaniti), Petriccione, Vinicius (Felippe), D’Ursi, Giron, Tumminello (Cantisani), Gomez (Vitale). All. Zauli

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1

Ass. Roberto D’Ascanio di Roma2 – Marco Colaianni di Bari

Quarto giudice a bordo campo: Umberto Spedale di Palermo

Ammoniti: Guida,

Angoli: 8 a 3 per il Crotone

Recupero: 2 e 4 minuti

Mister Zauli nel post partita: “sapevamo di affrontare una squadra con il terzo migliore attacco ed abbiamo impostato la partita impedendo di avvicinarsi minacciosi nei pressi della nostra area. Vogliamo continuare ad essere protagonisti fino al termine della stagione”.

È un obbligo per ogni squadra, quando il campionato ha iniziato ad evadere le partite del girone di ritorno, conquistare punti in ogni partita per centrare a fine stagione il traguardo programmato. Il Crotone conscio di dovere rincorrere la vetta (le 17 partite che mancano al termine del campionato lo consentono) non ha steccato la trasferta di Torre del Greco. Tre importanti punti, hanno anche il sapore della “vendetta” per la sconfitta subita dai pitagorici all’andata, che si sommano ai precedenti conquistati contro il Catania a conferma del buon viatico iniziato nel girone di ritorno. Discorso diverso per la Turris che ha accumulato sul terreno amico la sesta sconfitta (11 in totale) e reso più precaria la posizione di classifica. Evidente la differenza tecnica a favore dei pitagorici. Il modulo 3-5-2 si conferma idoneo per le caratteristiche degli uomini di mister Zauli. Ad avvantaggiarsene maggiormente in quest’ultima partite Petriccione a centrocampo e Giron esterno migliori in senso assoluto. Non solo loro, il trio difensivo sempre attento in ogni circostanza, centrocampisti propositivi in fase di rilancio e buoni frangi flutti in ripiegamento. Nota a parte a favore della prima linea. Formazione pitagorica con il rientro di Tumminello in attacco al posto di Vuthaj e conferma dei dieci/undicesimi del precedente schieramento. Mister Caneo ha preferito lasciare fuori, per squalifica o motivi tecnici, Maestrelli, Matera, Burgio, Pavone sostituendoli rispettivamente con Esempio difensore, Giannone centrocampista, Nicolao esterno, Guida attaccante. Avvio del gioco da parte del Crotone che mette subito in evidenza il giusto approccio per mettere in difficoltà gli avversari stando nella loro metà campo per sfruttare la fragilità difensiva della Turris. Disposizione tattica che già al terzo minuto Giron dalla sinistra obbliga Marcone a respingere in angolo. Dalla bandierina Petriccione calcia il pallone in area dove Loiacono di testa lo insacca. Primo gol stagionale del pitagorico. Non si abbassa il Crotone dopo il vantaggio (cinque calci d’angolo sono la conferma) e collezione giocate offensive pericolosi. Undicesimo minuto Marcone respinge un pericoloso pallone calciato da Gomez. Si rifà al minuto ventitré il pitagorico segnando di testa il raddoppio (decimo gol stagionale) su cross di Papini. Nessun pericolo per il Crotone fino al termine del primo tempo grazia alla condotta della difesa e del centrocampo.

Ripresa, giusto il tempo di riprendere il gioco ed è ancora il Crotone che segna il terzo gol ancora con Gomez su assist perfetto dalla sinistra di Tumminello. Nessuna pausa anche dopo il terzo gol. Petriccione continua a dettare i tempi delle giocate e non mancano le occasioni da gol per arrotondare il vantaggio. La più evidente al minuto settanta quando Tumminello si fa respingere il calcio di rigore da Marcone. La massima punizione assegnata per fallo di Pugliese su D’Ursi. Quarto gol che arriva al minuto settantanove con D’Ursi di testa dopo che Marconi aveva ancora negato la marcatura a Tumminello. Terza vittoria consecutiva in trasferta dei pitagorici con nove gol realizzati e zero subiti.