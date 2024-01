Il poker online protagonista di un vero e proprio fenomeno culturale

Sono tantissimi gli italiani che mentre noi scriviamo cercano di tutto in rete, dai biglietti di una partita all’abbigliamento in saldo inclusi i portali di giochi online. Tra le ricerche più comuni ci sono quelle di siti poker online 2024, ovvero dei migliori portali dove giocare al poker, un gioco di carte protagonista di un vero e proprio fenomeno culturale.

Il poker, protagonista anche nei film, è ormai a tutti gli effetti un poker sportivo. Infatti la fortuna è solo una delle componenti. Nel poker indubbiamente avere delle ottime carte è importante ma non basta dato c’è sempre la possibilità che la vittoria vada ad un giocatore scaltro, preparato a bluffare. In effetti il poker è un gioco d’abilità dove incidono non solo la componente psicologica e della fortuna ma anche la competenza matematica e delle tecniche di gioco. Il calcolo delle probabilità è determinante per calcolare la possibilità che si possa verificare una combinazione, in base alle carte date. Ci sono dei veri e propri professionisti che hanno sviluppato abilità ed esperienza e vi sono tornei sia in presenza sia online piuttosto partecipati dove si sfidano i migliori giocatori di poker.

Il poker online è come quello tradizionale in parte fortuna ma soprattutto capacità psicologica, in particolare per quanto attiene il controllo delle emozioni. Il giocatore esperto controlla le sue emozioni e non lascia venire fuori l’entusiasmo per delle carte favorevoli o la preoccupazione per delle carte meno favorevoli. Non dà vantaggio all’avversario.

Inoltre il giocatore deve anche essere in grado di leggere il linguaggio del corpo. Si parla di metacomunicazione. Questa tecnica permette di comprendere e anticipare le mosse dell’avversario attraverso i segnali che potrebbero essere rivelatori. Ad esempio si può stabilire se sta bluffando in quel momento.

Avere tutte queste competenze non è cosa semplice. Per acquisirle il giocatore ha bisogno di anni di studio e di pratica prolungata nel tempo. I migliori giocatori al mondo sono dei veri e propri professionisti del poker. La maggior parte di loro anno questo come lavoro principale al pari dei giocatori professionisti di molti sport, guadagnano vincendo ricchi premi nei tornei a cui prendono parte in tutto il Mondo.

Il professionista, a differenzia del giocatore occasione, prende decisioni che non sono affatto influenzate dalle emozioni o dal desiderio di recuperare le perdite, ma derivano da calcolo e strategia. È questo il principale motivo che porta ai tavoli finali dei tornei quasi sempre dei giocatori professionisti e molto di rado degli amatori. Il poker quindi è un vero e proprio fenomeno culturale in Italia e all’estero.