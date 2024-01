Insieme alla qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo base della Juve di Allegri è arrivare più in fondo possibile in Coppa Italia e preferibilmente vincere questo trofeo. La competizione in passato era stata snobbata dai top club. Oggi invece è un traguardo ambizioso in quanto regala un pass per l’Europa e anche la possibilità di giocarsi la Supercoppa italiana. Un trionfo in Coppa Italia è quindi qualcosa in più di un semplice trofeo da mettere in bacheca.

Il quarto di finale Juventus-Frosinone di questa sera all'apparenza è già deciso. Le forze in campo sono impari e la Juve di Allegri è in gran forma. Ma proprio in questa edizione le big hanno inciampato uscendo di scena con largo anticipo. Quindi la Juve non può prendere sottogamba l'impegno.

La Juventus torna a concentrarsi sulla Coppa Italia. Madama, dopo la trasferta a Salerno contro una Salernitana indomita, giocherà i quarti di finale della competizione contro il Frosinone. I ciocari sono reduci dalla sconfitta interna in campionato con il Monza. Il Frosinone spera di fare un altro colpo dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli. Mister Di Francesco vuole confermarsi ammazza grandi e uscire dallo Stadium con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Ecco di seguito le probabili formazioni e gli indisponibili.

La probabile formazione della Juventus contro il Frosinone in Coppa Italia. Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Yildiz, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri. Nella lista infortunati della Juventus figurano De Sciglio (rottura legamento crociato anteriore del ginocchio); Chiesa (trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro); Kean (problema alla tibia). Come noto è squalificato Pogba per doping e Fagioli per il coinvolgimento nella vicenda scommesse illegali.

Ecco invece la probabile formazione del Frosinone contro la Juventus in Coppa Italia. Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Ecco gli infortunati nel Frosinone: Marchizza (noie muscolari, rientro inizio marzo); Baez (noie fisiche); Kalaj (noie fisiche); Oyono (fastidio alla caviglia). Tra i ciociari nessun calciatore assente per squalifica.

La gara è apertissima, almeno sulla carta. Il Frosinone non ha alcuna intenzione di presentarsi come vittima sacrificale anche se è cosciente di avere poche chanche di battere questa Juve lanciatissima sia in campionato sia in Coppa. La squadra di Allegri ha dimostrato di essere cinica e concreta, di sapere vincere anche in zona Cesarini, non molla mai.