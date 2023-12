Borghi Fantastici, la grande manifestazione a Palazzo Gagliardi

La Francioso Comunicazione tra gli organizzatori dell’evento principe della seconda giornata del Festival Leggere & Scrivere di Vibo Valentia

Nella sala principale del suggestivo Palazzo Gagliardi si è tenuto sabato mattina “Borghi Fantastici”, evento promosso dall’ente Parco Naturale Regionale delle Serre in partnership con la storica azienda Mangiatorella Spa. Obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare le istituzioni, gli operatori e le giovani generazioni sull’importanza di tutelare e promuovere la bellezza unica dei borghi calabresi e delle Serre.

Alla manifestazione – durante la quale si è svolta la premiazione del concorso fotografico “Borghi delle serre in foto” – hanno presieduto Alfonso Grillo, commissario straordinario del Parco delle Serre, Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, Pietro Federico, ad di Mangiatorella e Fabio Signoretta, presidente del Sistema bibliotecario vibonese.

Durante la manifestazione – moderata da Marcello Francioso, titolare della Francioso Comunicazione, e il giornalista Maurizio Bonanno – il dibattito si è incentrato, tra gli altri, sull’importanza di creare sinergie nella rinascita dei borghi delle Serre.

Tra le figure istituzionali intervenute anche Giuseppina Ierace, in rappresentanza degli Enti che raggruppano tutte le Pro Loco della Regione Calabria, Giovanni Renda (presidente associazione culturale “Borghi da Ri…vivere”), Carmela Barbalace (dirigente settore Borghi e attrattori culturali presso il dipartimento dello Sviluppo Economico) e Giusy Fanelli, assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia. A concludere gli interventi, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e attrattori culturali Rosario Varì, che ha illustrato le numerose iniziative e leggi in programma presso la Regione Calabria.

L’evento si è svolto davanti a un nutrito pubblico, in cui erano presenti numerosi sindaci dei Comuni del Parco delle Serre.

Durante “Borghi Fantastici” si è tenuta l’assegnazione dei premi con la proclamazione finale del vincitore del contest fotografico “Borghi delle Serre in foto“. Il concorso, dedicato ai 26 borghi del Parco delle Serre e indetto da Mangiatorella SpA e dal Parco Naturale Regionale delle Serre, ha consentito la realizzazione del Calendario 2024 che mette in mostra le straordinarie bellezze dei borghi delle Serre. A vincere il Primo Premio Emanuela Muoio, per lei un assegno di mille euro. Gli altri premi invece sono andati ai partecipanti al concorso i cui scatti sono stati scelti per rappresentare ogni mese dell’anno. L’intera manifestazione si è conclusa con un aperitivo culturale.

Fonte: franciosocomunicazione.it