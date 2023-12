Riese Pio X. Uccisa la ventenne Vanessa Ballan: fermato Bujar Fundaj

Omicidio nel Trevigiano. Vanessa Ballan, 27 anni, è stata uccisa con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X. Il corpo era all’ingresso della sua abitazione. A chiamare i soccorsi è stato un dirimpettaio.

Per l’omicidio di Vanessa Ballan è stato fermato Bujar Fundaj, un quarantenne kosovaro, preso dopo una breve fuga. Si tratterebbe di un cliente del supermercato dove Vanessa lavorava. Nell’abitazione, al momento del delitto, c’era il compagno Nicola Scapinello, 27 anni. La coppia aveva una relazione da 11 anni e un bambino nato nell’aprile del 2019. Vanessa Ballan era in attesa del secondo figlio (era incinta di tre mesi).

Vanessa Ballan è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sulle mani della vittima sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato a salvarsi dalla furia dell’omicida. Il compagno di Vanessa Ballan, che si trovava con lei nell’abitazione, è in stato di choc ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori. La coppia si era trasferita da qualche anno a Riese, dove Vanessa lavorava come commessa al supermercato Eurospin.

Perchè tanta follia?

Erano all’incirca le 12 quando qualcuno ha suonato al campanello di casa. Era una persona conosciuta tanto che Vanessa ha aperto la porta. Bujar Fundaj si sarebbe scagliato su Vanessa e l’avrebbe pugnalata ripetutamente. L’aggressione è stata fulminea ed i colpi di coltello hanno raggiunto la ragazza in varie parti del corpo. Poi l’aggressore l’ha lasciata all’entrata in un lago di sangue ed è scappato. Nel tardo pomeriggio la fuga di Bujar Fundaj è finita. L’uomo, arrestato, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sostituto procuratore Michele Permunian potrebbe accusarlo di omicidio volontario con l’aggravante di aver tolto la vita a una donna incinta.

Il dramma è accaduto in via Fornasette a Spineda, una frazione di Riese Pio X. Vanessa Ballan, 26 anni di Castelfranco Veneto, abitava da quattro anni insieme al compagno Nicola Scapinello. La coppia aveva un figlio, che al momento dell’assassinio era all’asilo. Vanessa era infatti incinta di qualche mese e da tre settimane era entrata in maternità ed aveva dato il suo arrivederci ai titolari ed i colleghi di lavoro del supermercato Eurospin di Riese dove faceva la cassiera.

L’arma usata dal killer non è stata trovata e al momento sono oscure le ragioni che avrebbero portato Bardaj Fundaj, che sarebbe stato un cliente del supermarket dove Vanessa Ballan lavorava, ad aggredire con tanta violenza. L’uomo sarebbe scappato a bordo di un furgone di proprietà dell’impresa familiare Scapinello, dove Nicola lavorava come pavimentista.