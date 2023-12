Primo tour nazionale dell’artista urban Ivan Granatino in Italia

L’obiettivo è finalmente di portare live uno spettacolo unico nel suo genere fatto di suoni, di effetti speciali e visual ma soprattutto della musica di Ivan Granatino. Primo tour nazionale dell’artista urban in Italia.



15 febbraio 2024 ore 21.30 Largo Venue Roma

22 febbraio 2024 ore 21.30 Teatro Michelangelo Modena

25 febbraio 2024 ore 21.30 Demode’ Club Bari

28 febbraio 2024 ore 22.00 Hiroshima Mon Amour Torino

29 febbraio 2024 ore 21.30 Teatro Principe Milano

3 marzo 2024 ore 21.30Viper Club Firenze

15 marzo 2024 ore 21.30 Teatro Michelangelo Catania

e altre date si aggiungeranno nel corso dei mesi.



Il tour si concluderà il 14 settembre con una grandissima festa all’Arena Flegrea di Napoli per i 40 anni dell’artista, con tutti i suoi successi e l’album in uscita nel 2024.

Durante tutte le date ivan Granatino, promuoverà la nuova musica, scegliendo per ogni tappa, due giovani artisti della città ospitante come open act e altre sorprese.

Il costo del biglietto è di 20€ per tutte le date tranne l’Arena che avrà i seguenti prezzi:

25€ cavea bassa; 20€ cavea alta; 15€ panoramica



I biglietti sono disponibili on line su Ticket Sms (https://www.ticketsms.it/promoter/Ivan-Granatino-Tour-2024 ) e per l’Arena Flegrea anche su etes(https://bit.ly/IvanGranatino-VieneAppriessoaMe).

La produzione del tour è di Napule Allucca con la collaborazione di Azzurra Spettacoli e Vera Agency e l’organizzazione è di Nemo Hub.



Il 19 dicembre, uscirà il video del brano di Ivan Granatino con Fabrizio Corona, TIKITAKA, per sensibilizzare sulla ludopatia sul canale Youtube Napule Allucca.



Ivan Granatino è un artista poliedrico perché oltre ad essere un cantante di professione è anche attore, musicista e produttore. Ama sperimentare la musica a 360° perché non segue mai una moda ma, segue l’istinto e racconta ciò che vede, vive e ascolta dall’Italia e dal Mondo. Di certo l’influenza partenopea è molto forte ma ama definirsi un artista crossover perché passa dalla musica melodica alla musica rap, dalla musica latina alla musica rock pop. Nasce a Caserta nel 1984 e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette quella che è diventata poi una grande tanto da intraprendere un percorso artistico personale che lo porta a creare un crossover tra diversi generi musicali.

La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per lo stivale. Grazie al suo stile, Ivan Granatino collabora con grandi artisti del panorama italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio, Ivana Spagna, Danti, Fargetta, Franco Ricciardi e D-Ross. Apre la sua etichetta perché ama definirsi indipendente, Napule Allucca con distribuzione Ada Music.

Nel 2014 il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre ad Ivan, la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria, infatti dopo aver superato l’audizione al buio, sceglie J-Ax come coach nella sua avventura. Dopo l’esperienza tv, Ivan esce con il singolo “Pare mo,” pubblicato nel 2015. A maggio 2017 pubblica l’album “Ingranaggi”. Importanti i numeri su Youtube e su Spotify con i brani con milioni di views e stream come Caramella, Guagliuncè, Obsesion, Me llama, e Vieni Appriesso a Me. Diversi anche i brani di Ivan, utilizzati come colonne sonore di film e serie tv: “Gomorra 4” e “Gomorra 5 – l’ultima serie” “Reality” di Matteo Garrone, il corto presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia “La Gita”, l’ultimo film di Claudia Gerini, “Mancino Naturale”. Anche attore nei film dei Manetti Bros “Song e Napule” e “Ammore e mala vita” e “L’oro di Scampia” di Marco Pontecorvo con Giuseppe Fiorello.