Serie C NOW 18esima giornata il Crotone vince (3-0) a Monopoli e si porta al terzo posto. Gomez, Tumminello e Felippe i marcatori

Monopoli 0

Crotone 3

Marcatori: 29° Gomez, 30° Tumminello, 86° (R) Felippe

Monopoli (4-2-3-1): Perina, Cristallo (Viteritti), Fazio (Angileri), Cargnelutti, Ferrini, Hamilili, Vassallo (De Paoli), Borello, Starita, D’Agostino (Iaccarino), Spalluto. All. Tomei

Crotone (3-5-2): Dini, Leo, Loiacono, Crialese, Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (Felippe), Giron, Tumminello (Bruzzaniti), Gomez (Vuthaj). All. Bardi (Zauli squalificato)

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Ass. Amedeo Fine di Battipaglia- Marco Toce di Firenze

Quarto giudice: Stefania Menicucci di Lanciano

Ammoniti: Cargnelutti, Vassallo, Hamilili, Starita

Espulso: Hamilili (doppia ammonizione)

Angoli: 5 a 1 per il Crotone

Recupero: 1 e 3 minuti

Note: Un minuto di raccoglimento per la morte di Antonio Juliano, ex giocatore del Napoli e della Nazionale campione d’Europa.

Qualità, volontà e determinazione le componenti che il Crotone ha messo in mostra contro il Monopoli ed il risultato finale ha dato ragione alla squadra pitagorica. Decimo risultato utile consecutivo e distanza dalla vetta immutata. Successo programmato nel corso della preparazione settimanale e ottenuto durante la partita senza alcuna sbavatura. “Bando alle ciance”, se ne faccia una ragione l’intero girone C, Il Crotone può anche non raggiungere la vetta al termine della stagione, ma è una squadra che sotto l’egida dell’attuale dirigenza è arrivata ai vertici calcistici e fino a due anni addietro l’Ezio Scida ospitava la serie A ed i tifosi sono stati sempre esemplari nel tifare per i propri giocatori. Oggi è un’altra storia di una categoria che il Crotone conosce bene per averla dominata nei precedenti campionati e la vuole scrivere ancora nel migliore dei modi. Formazione pitagoica con due soli cambi rispetto alla precedente ed ha riguardato il ritorno di Dini in porta e l’inserimento di Crialese difensore al posto di Papini per motivi fisici. Conferma del 3-5-2 che bene sta facendo nella seconda parte del girone d’andata.

Locali con la sola novità di Cargnelutti difensore per l’indisponibilità di Fornasier.

Calcio d’avvio da parte del Monopoli che tenta di impossessarsi della metà campo ospite senza però velocizzare le giocate. Crotone tranquillo nella propria zona con il trio difensivo e con Giron a destra e Tribuzzi a sinistra pronti alle ripartenze. La coppia d’attacco: Tumminello, Gomez a turno centrocampisti aggiunti rendevono difficile le ripartenze degli ospiti. È bastato un solo minuto (dal 29° al 30°) ai gemelli del gol per mettere a segno il doppio vantaggio. È toccato per primo a Gomez mettere dentro il pallone di testa dopo l’angolo calciato da Giron. Un minuto dopo è stato il turno di Tumminello raddoppiare in ripartenza con un perfetto diagonale. L’uno -due un brutto colpo per il Monopoli che non riesce a riprendersi fino al termine del primo tempo. Mister Tomei tenta di vivacizzare la squadra ad inizio ripresa effettuando subito tre cambi facendo entrare anche la punta De Paoli ma nulla cambia. Crotone sempre attento in ogni zona del campo. L’ingresso di Felippe e Vuthaj la giusta scelta per fare respirare D’Ursi e Gomez che avevano dato tanto. L’espulsione di Hamilili per fallo su Vuthaj rende ancora più difficile la rimonta per i locali. È il momento del Crotone che vuole la sicurezza del successo e l’ottiene con Felippe su calcio di rigore. Fallo commesso da Angilieri proprio su Felippe.