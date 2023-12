San Lorenzello in lutto: in un incidente morti i ventenni Biagio Festa e Gianpiero Durante

Sarà un Natale tristissimo a San Lorenzello (Benevento). In un incidente stradale hanno perso la vita Biagio Festa e Gianpiero Durante, 28 e 24 anni, entrambi di San Lorenzello, che erano a bordo di una Fiat Punto. Il bilancio del sinistro è drammatico. Oltre ai due morti si registrano tre feriti. L’impatto è avvenuto lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano.

Per Biagio Festa e Gianpiero Durante non c’è stato nulla da fare. Le salme sono state trasferite all’ospedale San Pio. I due feriti gravi, un ragazzo e una ragazza, anche loro giovani, viaggiavano in una Fiat Bravo. I ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Benevento. Il terzo ferito è un uomo che era alla guida di una Renault Kadjar, anche lui ricoverato in codice rosso nella stessa struttura.