Tra i professionisti che gli italiani considerano indispensabili c'è l'agente immobiliare. Infatti in Italia la maggior parte di coloro che vogliono vendere, acquistare o locare un immobile si affidano alle agenzie immobiliari. Ma come scegliere un'agenzia immobiliare senza commettere errori?

Scegliere un’agenzia immobiliare è più semplice se si punta sull’eccellenza. L’agenzia incaricata per trattare un immobile cura aspetti fondamentali come rapportarsi con i potenziali acquirenti, tutelare i clienti, pubblicizzare adeguatamente l’immobile e raccogliere i documenti necessari alla pratica immobiliare. Agenzie immobiliari eccellenti possono assolvere in modo professionale questo delicato incarico.

Per locare o vendere il proprio immobile il consiglio è di scegliere l’agenzia immobiliare con la migliore reputazione e quindi esperienza. In questo modo mediante i suoi contatti si può concludere la trattativa con esito positivo nel minor tempo possibile.

Come scegliere un’agenzia immobiliare? Quali sono le caratteristiche principali? La capacità relazionale è decisiva. Un’agenzia di qualità cura molto venditori e compratori creando le condizioni di reciproco rispetto con il cliente ed è sempre pronta a fornire risposte tempestive, chiarendo sia i dubbi del proprietario sia del potenziale acquirente. L’agenzia immobiliare di qualità trova i prezzi migliori, aiuta le parti ad incontrarsi fornendo con chiarezza tutte le indicazioni, illustrando tutto il processo di vendita e spiegando come stabilire il prezzo di mercato dell’immobile.

Come già richiamato all’inizio l’agenzia affidabile deve avere un portale dove consultare tutti i servizi offerti e il portale deve essere di qualità, facilmente accessibile e fruibile. Come scegliere un’agenzia immobiliare senza commettere errori? Semplice! Una prima verifica da fare è l’iscrizione al registro, agli organi ufficiali e alle associazioni che attestano la professionalità e la storicità dell’agenzia e dei suoi agenti.

Altro aspetto importante è la conoscenza del mercato locale. Infatti un’agenzia immobiliare deve essere radicata sul territorio, sapere quali sono i prezzi degli immobili presenti nella zona, deve essere al corrente dei trend di mercato e sapere quali sono le caratteristiche del quartiere dove si trova l’immobile (servizi, vivibilità, prospettive future e qualità della vita nel suo complesso).

Altro aspetto da valutare è anche legato ai servizi. Più essi sono completi e affidabili e migliore sarà l’esperienza. È importante che il tariffario sia in linea con i servizi. Indubbiamente se si può risparmiare è meglio ma mai a discapito della qualità del servizio reso.

L’agenzia immobiliare deve disporre e conoscere tutta la documentazione dell’immobile, verificando ad esempio la presenza di diritti di superficie o di eventuali ipoteche. Vanno fatti accertamenti sulla conformità catastale. All’agente immobiliare si affida l’organizzazione degli appuntamenti e la selezione degli acquirenti o conduttori ritenuti più idonei.

Rivolgersi ad un’agenzia immobiliare professionale che vanta esperienza e conoscenza del territorio agevola la conclusione della trattativa. L’agente immobiliare media tra le parti avvicinandosi il più possibile alle richieste dei due contraenti. L’agenzia immobiliare svolge anche un servizio post vendita assicurando aiuti professionale anche per eventuali problemi imprevisti che potrebbero sorgere dopo la vendita, sia con l’immobile stesso che con la documentazione.