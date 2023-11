Gli addobbi natalizi più particolari da utilizzare in casa

Il periodo del Natale è sicuramente uno dei più felici per grandi e piccini, soprattutto per quel momento di attesa che anticipa il Natale stesso e che permette di rendere la propria casa un gioiello, attraverso decorazioni, addobbi, festoni, luci e tanto altro ancora. Rendere la propria casa in stile natalizio è il sogno di tante persone, che possono così cimentarsi con una tipologia di arredamento anticonvenzionale, che passi attraverso gli addobbi. Di seguito, dunque, si vogliono indicare alcune procedure più anticonvenzionali rispetto al solito, dal momento che non c’è certamente bisogno di consigliare di utilizzare un albero di Natale o un presepe all’interno della propria abitazione: se si è in cerca di addobbi più particolari da utilizzare in casa, questo articolo fa al caso proprio.

Ghirlanda di popcorn

Il primo tra gli addobbi natalizi più particolari che possono essere utilizzati in casa è sicuramente la ghirlanda di pop-corn, che appartiene ad una tradizione anglosassone che può essere replicata, senza troppi problemi, anche all’interno del proprio ambiente domestico. La ghirlanda di pop-corn è molto semplice da realizzare, semplicemente servendosi dei popcorn che dovranno essere uniti, tra loro, attraverso un filo di lunghezza da stabilire, in base al tipo di decorazione da ottenere. In alternativa, i pop-corn possono essere distesi anche in una fila, da appendere ad una parete o a dei mobili, oppure da utilizzare per circondare l’albero al posto delle caratteristiche luci di natale. Si tratta, in ogni caso, di un piccolo lavoro semplice da realizzare e, soprattutto, amato dai più piccoli, dal momento che sarà possibile decorare i pop-corn con tempere, acquerelli o pennarelli in modo da recare loro i caratteristici colori natalizi.

Stringa di luci a tenda

Un buon modo per illuminare la propria casa e durante il periodo natalizio è sicuramente quello che porta ad acquistare le stringhe di luci, che possono essere utilizzate per diversi ripiani e non solo. Generalmente, si è abituati ad utilizzare le luci di natale per l’albero di Natale o per il proprio balcone, ma le stringhe di luci offrono sicuramente un tocco ulteriore e una personalizzazione particolare, che può essere utilizzata per la porta o per le principali finestre, sia perché la si orienti verso l’esterno, sia verso l’interno. Le stringhe di luci a tenda, ovviamente, possono essere personalizzate sia per il numero di luci, sia per la tipologia di lunghezza e spessore di queste ultime, così da rendere la propria casa ben illuminata durante il periodo di Natale, con un addobbo sicuramente inusuale.

Gnomo fermaporta

Addobbo particolarissimo, oltre che molto simpatico, è lo gnomo fermaporta, che potrà essere utilizzato, per l’appunto, per tenere delle porte fisse, per evitare il loro movimento. Si tratta di un oggetto molto utile per le porte di casa, oltre che quelle delle finestre; in alternativa, potrebbe essere uno strumento utile per tenere ferma la porta soprattutto se si ha un cane, che potrebbe decidere di scorrazzare in giardino e poi di rientrare in casa, senza correre il rischio di trovare la porta chiusa. Qualora si voglia acquistare un oggetto di questo genere, per personalizzare la propria casa durante i mesi invernali e durante il periodo di Natale, si consiglia di fare riferimento ad una piattaforma come Electrolight.

Chicchi di melograno

Ultima tra le tipologie di addobbo particolari che possono essere utilizzate all’interno della propria casa rappresenta anche un metodo fai da te sicuramente molto utile, oltre che facilmente risolutivo: si potranno utilizzare, infatti, i chicchi di melograno, caratteristici per il loro colore rosso, per creare delle decorazioni, unendo questi ultimi con la colla o disponendoli in modo particolare, così da creare delle ghirlande, delle piccole palline di Natale e tanto altro ancora.