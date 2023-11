I migliori alimenti da consumare per una dieta vegana

Nel corso del tempo, la diffusione di prodotti e ricette vegane si è sempre più espansa fino a entrare a far parte della vita quotidiana di molte persone. Che sia a causa di scelte etiche o morali come la violenza animale e la tutela dell’ambiente o, semplicemente, per gusto personale, la dieta vegana è seguita da tantissime persone e, se inclusi i giusti alimenti, può essere ritenuta salutare ed equilibrata tanto quanto una dieta che include prodotti di origine animale. Ma quali sono i cibi da includere in questo regime alimentare? Di seguito, ecco una lista dei migliori alimenti da consumare per una dieta vegana.

Legumi

I legumi sono spesso alla base di una sana dieta vegana poiché alimenti come lenticchie, ceci, fagioli e piselli sono ottimi sostituti di carne e di pesce in quanto ricchi di proteine, vitamine essenziali e fibre. Oltre ad essere estremamente versatili e adatti alla preparazione di tantissimi piatti caldi o freddi, come ad esempio zuppe, minestre, hamburger vegani ma anche insalate, i legumi offrono anche un ottimo apporto proteico e carboidrati complessi che sono estremamente importanti per ottenere una fonte di energia adeguata. I legumi, inoltre, sono anche ricchi di ferro e di fibre e la loro assunzione contribuisce alla salute digestiva. Insomma, i legumi sono un ottimo alimento da includere nella propria dieta vegana.

Pasta biologica

All’interno di una dieta vegana è possibile includere anche la pasta biologica. Infatti, la pasta biologica, contrariamente a quelle non bio presenti in commercio, è prodotta senza l’utilizzo di fertilizzanti sintetici e pesticidi, dunque notevolmente più salutare e buona dato che il metodo di coltivazione biologico ne preserva la qualità e il gusto autentico del grano. Presente nel mercato in una vastissima varietà di forme, la pasta biologica può essere la base di qualsiasi ricetta gustosa nelle stagioni calde come in quelle fredde, abbinata naturalmente a una fonte di proteine, una fonte di grassi e a una porzione di verdura.

È importante scegliere la pasta biologica non soltanto per la miglior qualità e per il miglior gusto, ma anche perché tale scelta contribuisce al supporto di pratiche agricole più sostenibili che possano ridurre l’impatto ambientale; in tal senso, è bene preferire alimenti biologici come, ad esempio, i prodotti Agrifree che nascono da una coltivazione e produzione controllata sempre nel totale rispetto dell’ambiente e del territorio italiano, a favore del benessere sia dei consumatori che della natura.

Tofu e Seitan

Ottimi sostituti della carne, Tofu e Seitan sono due alimenti vegani che non devono mancare all’interno di una dieta sana ed equilibrata. In particolare, il Tofu è un prodotto derivato dalla soia che si presta a tantissime preparazioni in quanto è dotato di un sapore neutro che, attraverso la marinatura o la cottura con salse, spezie e altri ingredienti, può adattarsi a molti piatti sia dolci che salati. Il Seitan, invece, è un alimento ottenuto dal glutine contenuto nel grano e, grazie alla sua consistenza simile a quella della carne, è ideale come sostituto della carne nella preparazione di ricette vegane senza dover necessariamente rinunciare al gusto di piatti tradizionali. Tali alimenti, oltre a essere importanti fonti proteiche, forniscono anche tanti altri nutrienti come calcio, ferro e magnesio.

Bevande vegetali

Seguire una dieta vegana non significa dover rinunciare per forza al latte. O meglio, sebbene una dieta vegana escluda il latte di origine animale, è possibile sostituirlo con diverse alternative vegetali come, ad esempio, il latte di mandorla, il latte di cocco, il latte di avena o il latte di soia. Ciascuno di questi prodotti è adatto alle colazioni ma anche alle ricette, sia dolci che salate; è possibile infatti preparare un purè di patate vegano sostituendo il latte vaccino con una bevanda vegetale o cucinare un’ottima torta con un buon latte di mandorla. Le bevande vegetali sono ricche di vitamine, calcio e antiossidanti e sono una soluzione perfetta anche per chi non vuole rinunciare a un gustoso cappuccino. D’altronde, una dieta vegana non implica nessuna rinuncia, ma solo scelte consapevoli e diverse.